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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Russell Crowe, yeni Thor filminin kadrosuna gizemli bir rol ile katıldı

    Disney'in yaratmış olduğu Marvel evreninin en çok beklenen filmlerinden biri olan Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna popüler bir oyuncu katıldı.
    30 Mart 2021, 10:30 (3 sa.)
    580
    16
    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Russell Crowe, yeni Thor filminin kadrosuna gizemli bir rol ile katıldı
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    Avengers Endgame ile bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi sonlandı. Bu dönemde klasik Avengers üyelerinden birçoğu evrene veda etti. Veda etmeyen karakterlerin başında da şüphesiz Thor geliyor. Geçtiğimiz saatlerde Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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    Deadline'ın son haberine göre daha önce Gladiator, Beautiful Minds, Sefiller ve The Water Diviner gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu Russell Crowe, Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna katıldı. Ne yazık ki oynayacağı rol belli değil, saklanıyor. Eğer gerçekten sürpriz bir karakterse son güne kadar gizli tutulur ancak o kadar süpriz bir karakter değilse ilerleyen günlerde karakteri belli olacaktır.

    Çekimleri geçtiğimiz aylarda başlayan Thor: Love and Thunder'ın vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2022. Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan, Matt Damon ve Russell Crowe. 



    https://screenrant.com/thor-4-love-thunder-cast-russell-crowe-role/
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    L
    lterlemez 25 dakika önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    A Asehan (Asehan Korkut) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Genç odin felandır
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyük ihtimalle Matt Damon'ın Loki cameo'su gibi bir şey olur.
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