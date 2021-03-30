Russell Crowe, yeni Thor filminin kadrosuna gizemli bir rol ile katıldı

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Avengers Endgame ile bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi sonlandı. Bu dönemde klasik Avengers üyelerinden birçoğu evrene veda etti. Veda etmeyen karakterlerin başında da şüphesiz Thor geliyor. Geçtiğimiz saatlerde Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Deadline'ın son haberine göre daha önce Gladiator, Beautiful Minds, Sefiller ve The Water Diviner gibi filmlerde rol alan başarılı oyuncu Russell Crowe, Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna katıldı. Ne yazık ki oynayacağı rol belli değil, saklanıyor. Eğer gerçekten sürpriz bir karakterse son güne kadar gizli tutulur ancak o kadar süpriz bir karakter değilse ilerleyen günlerde karakteri belli olacaktır.

Çekimleri geçtiğimiz aylarda başlayan Thor: Love and Thunder'ın vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2022. Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan, Matt Damon ve Russell Crowe.

https://screenrant.com/thor-4-love-thunder-cast-russell-crowe-role/

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