Farklı dönemlerden etkileyici öyküleri ekrana taşıyan en iyi tarihi diziler

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu listemizde izleyicileri tarihin farklı noktalarından ilgi çekici hikâyelere ortak eden tarihi dizileri derledik. Bunların arasında hem izleyicileri Antik Roma veya Feodal Japonya gibi günümüzden çok uzak dönemlere götüren diziler, hem de Chernobyl ve Peaky Blinders gibi nispeten daha yakın dönemde geçen yapımlar bulunuyor. Ancak hepsinin ortak noktası tarihten ilgi çekici dönemlere ışık tutmaları.

Tüm Zamanların En İyi Tarihi Dizileri

İşte bugüne kadar çekilmiş en iyi tarihi diziler:

1️⃣ Band of Brothers

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Steven Spielberg'in imzasını taşıyan Band of Brothers, bugüne kadar çekilmiş en iyi mini dizilerin başında geliyor. Sonradan çok daha ünlü hâle gelen pek çok oyuncunun rol aldığı dizi, izleyicileri II. Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Dizi, Hava İndirme Tümenine bağlı Easy Bölüğü'nün hikâyesini anlatıyor. ABD'de birlikte eğitim alan bir grup asker, daha sonra Avrupa'da Nazilere karşı omuz omuza mücadele veriyor. Band of Brothers, bir kahramanlık ve cesaret öyküsü anlatırken savaşın karanlık yüzünü de gözler önüne seriyor.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2001

: 2001 IMDb puanı : 9.4

: 9.4 İzlenebileceği Platform: TV+

2️⃣ Deadwood

Tam Boyutta Gör HBO'nun efsanevi dizilerinden olan Deadwood, izleyicileri Vahşi Batı'ya götürüyor. 1800'lerin sonunda geçen dizi, suç ve yozlaşmanın kol gezdiği Deadwood kasabasında geçiyor. Gözü pek bir kanun adamı olan Seth Bullock'un kasabaya gelmesi, Deadwood'da dengeleri değiştiriyor. Seth Bullock, bir yandan ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışırken, diğer yandan kasabadaki suç dünyasını kontrol eden Al Swearengen ile karşı karşıya geliyor. Dizi, Wild Bill Hickok gibi o dönemde yaşamış gerçek şahsiyetlere de hikâyesinde yer veriyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2004-2006

: 2004-2006 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği Platform: -

3️⃣ Rome

Tam Boyutta Gör Rome, adından da anlaşılacağı üzere Antik Roma'dan geçiyor ve Roma İmparatorluğu'nun cumhuriyetten impartorluğa geçtiği döneme odaklanıyor. Julius Caesar, Brutus, Marcus Antonius gibi karakterlerin de dâhil olduğu hikâyenin merkezinde iki Roma askeri yer alıyor. Roma'daki politik çalkantılar sırasında bu iki asker birlikte bir maceradan diğerine atılırken, Antik Roma'daki hayat da gözler önüne seriliyor. Rome, çekildiği dönem için alışılmadık derece büyük bir bütçeye sahipti. Biraz da bu yüzden 2. sezonun ötesine geçemedi. Bu yüzden hikâye yarıda kalmış olsa da Rome bugün hâlâ şans verilmesi gereken tarihi diziler arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2005-2007

: 2005-2007 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği Platform: -

4️⃣ Peaky Blinders

Son yılların en sevilen dizilerinden olan Peaky Blinders, 1880'lerde başlayıp 1920'lere kadar uzanan bir hikâye anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yeraltı dünyasını ele geçiren Peaky Blinders çetesi ve bu çetenin başındaki Shelby ailesi yer alıyor. Thomas Shelby ve kardeşleri gücü ele geçirdikçe, İngiltere'de yaşanan politik çalkantıların da içine çekiliyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2013-2022

: 2013-2022 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği Platform: Netflix

5️⃣ Chernobyl

Tam Boyutta Gör HBO yapımı Chernobyl, tek bir hafta sonunda bitirebileceğiniz beş bölümlük şahane bir mini dizi. Daha sonra The Last of Us dizisine de imza atan Craig Mazin'in yaratıcısı olduğu dizi, 1986'da Çernobil'de yaşanan nükleer felaketi neredeyse bir belgesel gerçekçiliğinde ekrana taşıyor. Kurduğu gerçekçi atmosfer sayesinde izleyicileri adeta o felaketin içine atan Chernobyl, En İyi Mini Dizi dâhil 10 dalda Emmy'ye layık görüldü. Mini dizinin oyuncu kadrosunda Stellan Skarsgård, Jared Harris, Emily Watson, Jessie Buckley gibi isimler yer alıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2019

: 2019 IMDb puanı : 9.3

: 9.3 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

6️⃣ Shogun

Tam Boyutta Gör İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götüren Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatıyor. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine giriyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2024-

: 2024- IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği Platform: Disney+

7️⃣ Vikings

Tam Boyutta Gör Vikings, izleyicileri 8. yüzyıla götürüyor ve efsanevi Viking krallarından olan Ragnar Lodbrok'un hikâyesini anlatıyor. Vikinglerin Ragnar öncülüğünde ilk kez Batı'ya doğru akınlar düzenlemesi, Avrupa'da Viking Çağı olarak bilinen kanlı dönemi başlatıyor. Ragnar ve silah ardakaşları İngiltere'deki ufak krallıkları bir bir dize getirirdikçe, İskandinavya'da da yeni Viking krallıkları ortaya çıkmaya başlıyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2013-2020

: 2013-2020 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: Netflix

* Vikings'in daha sonra Vikings: Valhalla adında bir devam dizisi de çekildi.

8️⃣ The Last Kingdom

Tam Boyutta Gör 8. yüzyılda geçen bir diğer dizi olan The Last Kingdom, Vikings'te anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor ama bu kez hikâyeyi İngiltere tarafından anlatıyor. Bir İngiliz beyinin oğlu olan Uthred, daha çocuk yaştayken Vikingler tarafından kaçırılıyor ve onların arasında büyüyor. Yıllar sonra İngiltere'ye bir Viking savaşçısı olarak dönen Uthred, bir yandan babasının beyliğini geri almaya çalışırken, diğer yandan Vikingler ile İngiliz arasındaki savaşta iki taraf arasında kalıyor.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2018-2022

: 2018-2022 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: Netflix

* Netflix'e geçtikten sonra çok daha popüler hâle gelen The Last Kingdom'a daha sonra bir devam filmi de çekildi.

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9️⃣ John Adams

HBO'nun şahane mini dizilerinden biri olan John Adams, ABD'nin kuruluş hikâyesini anlatıyor. Hikâyenin merkezinde ABD'nin kurucu atalarından John Adams yer alsa da George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson gibi diğer tarihi figürlerden dizide önemli bir rol oynuyor. John Adams, ABD'nin bağımsızlık mücadelesini isyanın başladığı ilk günlerden yeni devletin şekillenmeye başladığı kuruluş yıllarına kadar takip ediyor. Paul Giamatti, Laura Linney, Stephen Dillane, Danny Huston, David Morse, Tom Wilkinson gibi oyuncuların etkileyici performansları, John Adams'ı unutulmaz bir diziye dönüştürüyor.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2008

: 2008 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği Platform: -

🔟 Spartacus

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de epey seveni olan Spartacus, M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış olan efsanevi gladyatör Spartacus'ün hikâyesini anlatıyor. Roma İmparatorluğu'nun acımasız gladyatör dünyasına bir köle olarak giren Spartacus, arenada kendisini kanıtlayıp bir efsaneye dönüşürken, özgürlük için verilecek mücadelenin de fitilini ateşliyor. Şiddet ve cinsellik konusunda epey cesur bir yapım olan Spartacus, ilk sezonlarında daha çok bu yönüyle gündeme gelmiş olsa da zamanla çok daha epik bir yapıma dönüştü.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2010-2013

: 2010-2013 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: -

* Spartacus'ün Spartacus. Gods of the Arena adını taşıyan bir spin-off dizisi de bulunuyor.

11) Boardwalk Empire

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcısı olduğu, aynı zamanda ilk bölümünü yönettiği Boardwalk Empire, The Sopranos'un da senaristlerinden olan Terence Winter'ın imzasını taşıyor. 1920'lerde, ABD'de içki yasağının yürürlükte olduğu dönemde geçen dizi, o dönemde yaşamış gerçek bir gangster olan Nucky Thompson'ın hikâyesini anlatıyor. Thompson'a usta oyuncu Steve Buscemi'nin hayat verdiği dizide Michael Shannon, Kelly Macdonald, Stephen Graham, Michael K. Williams, Michael Stuhlbarg gibi isimler rol alıyor.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2010-2014

: 2010-2014 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği Platform:

12) The Tudors

The Tudors, izleyicileri Britanya Kralı VIII. Henry'nin sarayına götürüyor. İngiltere tarihin en çalkantılı, en entrikalı dönemlerinden birinde geçen dizi, Henry'nin göz koyduğu Anne Boleyn ile evlenebilmek için ilk eşini boşamasıyla başlıyor. Anne Boleyn uğruna Katolik Kilisesini karşısına alan VIII. Henry'nin gönül ilişkileri, sadece sarayı değil tüm diyarı kaotik bir döneme sokuyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2007-2010

: 2007-2010 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 İzlenebileceği Platform: -

13) Marco Polo

Tam Boyutta Gör Netflix'in hayata geçirdiği ilk kayda değer yapımlardan biri olan Marco Polo, 13. yüzyılda, Moğol İmparatoru Kubilay Han'ın divanında geçiyor. Venedikli bir kaşif olan Marco Polo, diplomat kılığına bürünmüş bir casus olarak geldiği bu diyarda hem yeni dostlar, hem de düşmanlar ediniyor. Kubilay Han'ın dikkatini çektikten sonra sarayın iç işlerine de dâhil olan Marco, zamanla bu dünyaya alışmaya ve bağlılıklarını sorgulamaya başlıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2014-2016

: 2014-2016 IMDb puanı : 8

: 8 İzlenebileceği Platform: Netflix

14) Downton Abbey

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Downton Abbey, özellikle ilk sezonlarıyla epey ses getirmişti. Dizi, 1900'lerin başında, İngiltere kırsalındaki bir malikânede geçiyor. Aristokrat Crawley ailesi ile onlarla birlikte yaşayan hizmetçilerinin hayatlarına odaklanan dizi, bu iki farklı sınıf üzerinden iki farklı İngiltere tasviri çiziyor. Bu sırada Titanic'in batmasından I. Dünya Savaşı'na kadar o dönemin kayda değer pek çok olayını hikâyesine entegre ediyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2010-2015

: 2010-2015 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

15) The Knick

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyan The Knick, 20. yüzyılın başlarında geçiyor ve o dönemde New York'un en büyük hastanelerinden biri olan Knickerbocker'da yaşananları konu alıyor. Ünlü oyuncu Clive Owen dizide tıbbın sınırlarını zorlayan Dr. John W. Thackery'ye hayat veriyor. The Knick, her gün ölümle yaşam arasında mücadele verilen bu hastaneyi mesken tutan doktorlar ve hemşireler üzerinden dönemin New York'una ışık tutuyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2014-2015

: 2014-2015 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: -

16) Muhteşem Yüzyıl

Tam Boyutta Gör Tarihi dizileri sıralarken Muhteşem Yüzyıl'ın bahsini geçirmemek olmaz. Şöhreti Türkiye sınırlarının çok ötesine çıkmış olan dizi, Türk televizyon tarihinin en başarılı işleri arasında yer alıyor. Dizi, Kanuni Sultan Süleyman'ın ​​​​​46 yıllık padişahlık dönemini ve bu dönemde Hürrem Sultan ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyi konu alıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2011-2014

: 2011-2014 IMDb puanı : 6.9

: 6.9 İzlenebileceği Platform: -

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Bugüne kadar çekilmiş en iyi tarihi diziler