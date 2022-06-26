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    Temmuz 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

    Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2022 Temmuz ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.             
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    Netflix'in Temmuz 2022 kütüphanesi belli oldu
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    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Temmuz ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

    Netflix Temmuz 2022 Takviminde Dikkat Çekenler

    • Stranger Things'in 4. sezon 2. kısmı 1 Temmuz'da Netflix'te.
    • Kadrosuyla dikkat çeken aksiyon filmi The Gray Man 22 Temmuz'da Netflix'te.
    • Popüler oyun serisi Resident Evil'ın Netflix dizi uyarlaması, Resident Evil Biohazard, 14 Temmuz'da yayında.
    • Popüler animasyon serisi Kungu Fu Panda'nın yeni dizisi Kungu Fu Panda: Ejderha Şövalye, 14 Temmuz'da yayında.
    • Netflix'in yeni yerli dizisi Zeytin Ağacı, 28 Temmuz'da Netflix'te yayında.

    Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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