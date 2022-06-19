Gran Turismo'nun film uyarlamasından yeni detaylar geldi: Gerçek bir hikaye

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PlayStation'ın ve yarış türünün en önemli oyun serilerinden birisi olan Gran Turismo'nun bir film uyarlaması geldiği geçtiğimiz haftalarda onaylanmıştı. Şimdi de yeni bilgiler geldi.

2023'te Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde IGN'in paylaştığı detaylara göre filmin yönetmenliğini District 9'nın yönetmenliğini yapan Neill Blomkamp üstlenecek. Senaryosunu ise Jason Hall üstlenecek. Son olarak filmin 11 Ağustos 2023'te vizyona girmesi bekleniyor.

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İlk detaylara baktığımızdaysa filmin gerçek bir hikayeyi bizlere sunacağını görebiliyoruz. IGN'in haberine göre 19 yaşında GT Academy realite şovunu kazandıktan sonra F3 Avrupa Şampiyonası gibi etkinliklerde yarışmaya başlayan İngiliz bir sürücü olan Jann Mardenborough'nun hikayesini anlatacak Gran Turismo filmi. oyuncu kadrosu gibi detaylar ne yazık ki şu an belli değil.

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