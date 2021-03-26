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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in The Witcher: Blood Origin dizisinin ikinci başrolü belli oldu

    Netflix'in The Witcher dizisinin 1200 yıl öncesinde geçen The Witcher: Blood Origin dizisinin ikinci başrolü belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    26 Mart 2021, 16:57 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Oyun ve fantastik edebiyat dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markasının bir dizi uyarlaması 2019 yılında Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Geçtiğimiz yılın ortalarında da yeni bir Witcher dizisi duyuruldu. Bu dizinin de ikinci başrolü geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

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    Geçtiğimiz haftalarda dizinin ilk başrolü belli olmuştu, birkaç saat önce de dizinin bir diğer başrolü belli oldu. Dizinin başrolü yani Fjall karakteri için seçilen oyuncu, daha önce Game of Thrones ve Vikings gibi yapımlarda rol alan Laurence O'Fuarain.

    Laurence O'Fuarain, kralı koruyan bir savaşçı klanında doğan Fjall karakterini canlandıracak. Fjall, savaşta onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden sevdiğinin yarasını taşıyan bir karakter. Fjall, bu yara yüzünden hem kendisine hem de dünyaya düşmandır. Kefaret arayışında olan Fjall, kendisini birden müttefiklerinin yanında savaşırken bulur.

    Dizinin daha önce açıklanan başrolü ise oyuncu ve model olan Queen & Slim, Nightflyers ve Jett gibi yapımlarda oynayan Jodie Turner-Smith. O da klanını terk eden göçebe bir müzisyen Éile karakterini canlandırıyor.

    The Witcher: Blood Origin yine The Witcher dizisinin yaratıcı ekibinden Declan de Barra ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından geliştirilecek. Ayrıca The Witcher evreninin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, danışman olarak ekipte bulunacak. 6 bölümden oluşacak olan dizi yine Netflix üzerinde yayınlanacak.



    https://deadline.com/2021/03/the-witcher-blood-origin-casts-vikings-actor-laurence-ofuarain-lead-1234722496/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    woltmer 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fantastik dizi konusunda GOT çıtayı arşa taşıdığı için aslında witcher biraz yavan kaldı sanki, onunda nedeni görsel efektler bence. Oyunlardan gelen sadık izleyicisi olduğu için bir süre böyle bu işin ekmeğini yerler ...
    İlk sezondaki gibi ejderha diye serçe gibi bir şey gösterirlerse daha da izlemem zaten...
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bana mı öyle geliyor, yoksa bu dizi ve bu kadro çok mu abartıldı.

    Çok derken, yani çooookk. İzledik zaman geçti, bitti gitti o kadar. Üstelik o cadı neydi öyle, rezaletin daniskası.
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