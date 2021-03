Netflix'in The Witcher: Blood Origin dizisinin ikinci başrolü belli oldu

Tam Boyutta Gör

Oyun ve fantastik edebiyat dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markasının bir dizi uyarlaması 2019 yılında Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Geçtiğimiz yılın ortalarında da yeni bir Witcher dizisi duyuruldu. Bu dizinin de ikinci başrolü geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Rick and Morty yaratıcısından yeni animasyon dizisi geliyor"

İlginizi Çekebilir

Görsel efektleri ile Oscar'a aday olan Love and Monsters, 14 Nisan'da Netflix'te

Geçtiğimiz haftalarda dizinin ilk başrolü belli olmuştu, birkaç saat önce de dizinin bir diğer başrolü belli oldu. Dizinin başrolü yani Fjall karakteri için seçilen oyuncu, daha önce Game of Thrones ve Vikings gibi yapımlarda rol alan Laurence O'Fuarain.

Laurence O'Fuarain, kralı koruyan bir savaşçı klanında doğan Fjall karakterini canlandıracak. Fjall, savaşta onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden sevdiğinin yarasını taşıyan bir karakter. Fjall, bu yara yüzünden hem kendisine hem de dünyaya düşmandır. Kefaret arayışında olan Fjall, kendisini birden müttefiklerinin yanında savaşırken bulur.

Dizinin daha önce açıklanan başrolü ise oyuncu ve model olan Queen & Slim, Nightflyers ve Jett gibi yapımlarda oynayan Jodie Turner-Smith. O da klanını terk eden göçebe bir müzisyen Éile karakterini canlandırıyor.

The Witcher: Blood Origin yine The Witcher dizisinin yaratıcı ekibinden Declan de Barra ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından geliştirilecek. Ayrıca The Witcher evreninin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, danışman olarak ekipte bulunacak. 6 bölümden oluşacak olan dizi yine Netflix üzerinde yayınlanacak.

https://deadline.com/2021/03/the-witcher-blood-origin-casts-vikings-actor-laurence-ofuarain-lead-1234722496/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.