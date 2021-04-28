Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı

    Geçtiğimiz yıl duyurulan ve geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan yeni Game of Thrones dizisinden ilk set görüntüleri paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    28 Nisan 2021, 14:00 (1 sa.)
    880
    315
    7
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones'un bildiğiniz gibi spin-off bir dizisi geliyor. House of The Dragon isimli dizinin çekimleri daha önce de açıklandığı gibi birkaç gün önce başladı.

    Ayrıca Bkz. "DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk video ve görseller paylaşıldı

    Çekimlerin başlamasının ardından da setten ilk görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde başarılı oyuncu Matt Smith'i ve Emma D'Arcy'i sahilde konuşurken görüyoruz. İkisinin de alışık olduğumuz Targaryen görüntüsünde olduğunu söyleyebiliriz.

    House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

    Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Oyuncu kadrosunda iseMatt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) gibi isimler yer alacak. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven ( joven) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu diziyi beğenmemiştim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NIGRA (Melih ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Final evet ama finale kadar nasil sardığını hepimiz biliyoruz arkadaslar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Biz de sarı perukla sahilde bir yürüyüşe çıkalım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    4 tane resim mi?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NIGRA (Melih ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Efsaneler bitmez, şekil değiştirir dedikleri bu olsa gerek...
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 43 dk. ( Mesaj Silindi ) NIGRA
    Daha dizi çıkmadı belki hayalkırıklığı olacak .
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Imp (- ) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) NIGRA
    Game of Thrones ve efsane??? Son 15 yılın en büyük hayal kırıklığıdır GoT.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek 41 dk. Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı 1 sa. Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı Sonraki Tesla, Model 3'ün dünyanın en çok satan premium sedanı olduğunu açıkladı 2 sa. Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu 2 sa. Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera 2 sa. Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor 3 sa. Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı 3 sa. PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı 4 sa. Alphabet ilk çeyreği rekor gelirle kapattı 4 sa. Microsoft karına kar katıyor 5 sa. RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor 14 sa. Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak 15 sa. Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Oppo A95 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir 16 sa. Kripto para saldırılarına Intel ve Microsoft kalkanı 17 sa. DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı 17 sa. Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor 18 sa. Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı 18 sa. Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı 19 sa. Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator 19 sa. UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız