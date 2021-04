Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones'un bildiğiniz gibi spin-off bir dizisi geliyor. House of The Dragon isimli dizinin çekimleri daha önce de açıklandığı gibi birkaç gün önce başladı.

Çekimlerin başlamasının ardından da setten ilk görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde başarılı oyuncu Matt Smith'i ve Emma D'Arcy'i sahilde konuşurken görüyoruz. İkisinin de alışık olduğumuz Targaryen görüntüsünde olduğunu söyleyebiliriz.

House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Oyuncu kadrosunda iseMatt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) gibi isimler yer alacak. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

