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    Netflix'in yeni seri katil belgeseli duyuruldu: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak"

    Dünyanın en popüler video akış hizmeti olan Netflix'in yeni belgeseli duyuruldu ve bir fragman yayınlandı. Belgeselin adı Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak.
    6 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni seri katil belgeseli duyuruldu:
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    Birçok seri katil veya cinayet davası belgeseli bulunduran Netflix, bu serisine bir yenisi ile devam ediyor: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak".

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    Geçtiğimiz saatlerde fragmanı paylaşılan dizi, yani Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, Richard Ramírez isimli seri katile odaklanan belgesel tarzında bir dizi olacak. Richard Ramírez, 1984 ve 1985 yılları arasında cinayetler işleyen, tecavüz eden ve hırsızlık yapan Night Stalker, yani Gece Avcısı lakabı takılan bir suçlu.

    13 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak olan yapım için paylaşılan il fragmanı da aşağıda bulabilirsiniz. Fragman Türkçe altyazıya sahip. 

    KAPILARINIZI KİLİTLEYİN. Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak 13 Ocak’ta Netflix’te. Amerikan tarihinin en dehşet verici seri katillerinden biri olan ve Kaliforniya’da yaşamı durma noktasına getiren gerçek bir canavarın hikâyesine tanıklık edin.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benim için fark etmez ben gömerim bu milletin saçmalıklarından iyice daralmaya başladım: Ben gece-gündüz dizi,sinema ,anime, manga ile ilgilenen hatta oyun da oynayan yılların işsiziyim ; hala da Netflix'de kaliteli içerikler bulabiliyorum , siz güncel bir kaç film izleyip bir kaç tane cinselliğe veya ****ye denk geldiniz ve hemen bütün filmlere laf yetiştiriyorsunuz. Ben açıkça ****leri sevmiyorum: Bir keresinde mesleğimi yaparken arsızın tekine geldim evine falan davet etti, daha önce sabrımı zorlayan başka şeyler yaşadığım için kendimi kontrol ettim ve ölümcül dayaktan yırttı. Ancak filmlerde daha ılımlıyım (Shameless'ı beğenerek izliyorum ;bu dizi de de ian'ın sahnelerini sevmiyorum ama film genel olarak çok komik hatta bazen acıdığım bile oluyor ''Frank'' özellikle efsane karakter) Ayrıca Orange filmi de çok komikti onda da bolca cinsellik var. Yani normalde dediğim gibi sevmem ama istisnalar da yok değil! Prison Break'de mesela T-bag mesela adam **** falan ama o karakter olmasa izlemezdim o diziyi! Sons of Anarchy mesela eski filmdir ama çok kaliteli karakterleri vardır ''Tommy Flanagan''(Chibs) en sevdiğimdir. Geçenlerde yayınlanan ''Sosyal İkilem'' adlı filmi çok sevmiştim, ''Toc Toc'' adlı film kusurlarına rağmen ilgi çekiciydi ama sonuçta hollywood filmi değil ispanyol yapımı idi sanırsam. Yine de Arjantin filmi vardı geçenlerde izlediğim falan yani içerik sıkıntım yok benim bile bu insanlar nasıl oluyor da içerik sıkıntısı çekiyor anlamıyorum. Ben yıllardır boş zamanı bol olan bir adamım benim izlemediğim dizi ve film çok ender olur ama siz nasıl bulamıyorsunuz da laf ediyorsunuz anlam veremiyorum. Ne olursa olsun yıllardır televizyonda izlediğimiz binlerce diziden her türlü çok daha kaliteli yapımlara sahipler , ben şahsen üyeliğimi iptal etmeyi hiç düşünmüyorum. Yeterince kaliteli alternatifleri çıkana kadar veya tamamını tüketene kadar. Ayrıca belgeselleri de çok iyi evde kablo tv üst paket olmasına rağmen buradan izlemeyi tercih ediyorum.
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    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonunda ted bundy olmayan bir belgesel.Ben bu tür belgesellere ve kişileri çok merak eden biri olduğum için en sevdiğim tarz belgesel seri katillerin , gizemlerim olduğu belgesel.Bana göre ramirez de zaten gelmiş geçmiş en büyük canavar.O yüzden izlemek güzel olacak söve söve izlerim artık.Bu kadar psikopat bir insan yoktur herhalde 1 ay içinde ne açılar çektiriyor , ne aileler yok ediyor vahşi yaratık.Bi de üstüne bu yaratığı asmıyorlar 40 sene boyunca
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    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Zerre merakım yok Netflix saçma sapan diziler çekeceğine keşke kaliteyi biraz yükseltse.
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