Netflix'in yeni seri katil belgeseli duyuruldu: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak"

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Birçok seri katil veya cinayet davası belgeseli bulunduran Netflix, bu serisine bir yenisi ile devam ediyor: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak".

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Geçtiğimiz saatlerde fragmanı paylaşılan dizi, yani Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, Richard Ramírez isimli seri katile odaklanan belgesel tarzında bir dizi olacak. Richard Ramírez, 1984 ve 1985 yılları arasında cinayetler işleyen, tecavüz eden ve hırsızlık yapan Night Stalker, yani Gece Avcısı lakabı takılan bir suçlu.

13 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak olan yapım için paylaşılan il fragmanı da aşağıda bulabilirsiniz. Fragman Türkçe altyazıya sahip.

KAPILARINIZI KİLİTLEYİN. Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak 13 Ocak’ta Netflix’te. Amerikan tarihinin en dehşet verici seri katillerinden biri olan ve Kaliforniya’da yaşamı durma noktasına getiren gerçek bir canavarın hikâyesine tanıklık edin.

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