Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu

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Disney+'ın da yayınlanması ile birlikte Marvel ve Star Wars yapımlarına ağırlık veren Disney, yeni bir dizi daha duyurdu ve yayın tarihini de açıkladı.

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Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak

Ayrıca Bkz. "Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu"

Geçtiğimiz günlerde Disney'in yatırımcılar toplantısında Marvel evreni için birçok yeni fragman paylaşılmıştı ve yepyeni yapımlar duyurulmuştu. Bu dizilerin arasına da geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi: Legends. Şu an için pek fazla detay yok ancak dizinin yayın tarihi de bir hayli yakın.

8 Ocak'ta ilk iki bölümü ile Disney+'ta yayınlanacak olan Legends dizisi, her bölümde farklı bir karakterin Marvel Sinematik Evreni'ndeki ikonik anlarına odaklanacak. Yani her bölümde tek ve farklı bir karaktere odaklanılacak. Dizinin ilk iki bölümü ise Wanda Maximoff ve Vision karakterlerine odaklanacak. Yani yaklaşan WandaVision dizisinin karakterleri. Diğer bölümlerlerde hangi karakterlerin olacağı ve dizinin yayın takvimi belli değil.

Dizi ile ilgili yapılan paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

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