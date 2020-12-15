Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu

    Iron Man ile başlayan Marvel Sinematik Evreni her geçen gün daha da büyüyor. Geçtiğimiz saatlerde duyurulan yeni Marvel dizisi "Legends" ile evren daha da genişliyor.
    6 gün
    8,2b
    1
    7
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Marvel'ın yeni dizisi
    Tam Boyutta Gör

    Disney+'ın da yayınlanması ile birlikte Marvel ve Star Wars yapımlarına ağırlık veren Disney, yeni bir dizi daha duyurdu ve yayın tarihini de açıkladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak

    Ayrıca Bkz. "Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu"

    Geçtiğimiz günlerde Disney'in yatırımcılar toplantısında Marvel evreni için birçok yeni fragman paylaşılmıştı ve yepyeni yapımlar duyurulmuştu. Bu dizilerin arasına da geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi: Legends. Şu an için pek fazla detay yok ancak dizinin yayın tarihi de bir hayli yakın.

    8 Ocak'ta ilk iki bölümü ile Disney+'ta yayınlanacak olan Legends dizisi, her bölümde farklı bir karakterin Marvel Sinematik Evreni'ndeki ikonik anlarına odaklanacak. Yani her bölümde tek ve farklı bir karaktere odaklanılacak. Dizinin ilk iki bölümü ise Wanda Maximoff ve Vision karakterlerine odaklanacak. Yani yaklaşan WandaVision dizisinin karakterleri. Diğer bölümlerlerde hangi karakterlerin olacağı ve dizinin yayın takvimi belli değil. 

    Dizi ile ilgili yapılan paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar bu disney+ plus'ı nereden bulabilirim acaba bana yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi düşünsene böyle iron manin anıları, spider manin anıları falan çok iyi değil mi ?? Disney + zaten geliyo turkiyeye. Maliyeti düşük olursa artık tüm avengers serisini baştan sona tekrar bitiririm.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    disney+ alın sizde kurtulun bizde kurtulalım diyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Nasıl alsın insanlar daha pek çok ülkeye gelmedi bile.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ultra sonic 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    maliyeti çok düşük muhtemelen, çıkan dizilerin ve filmlerin reklamı olacak herhâlde
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    Aboneleri elde tutmak icin, Mando bittikten sonra
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir 6 gün Netflix'in yeni seri katil belgeseli duyuruldu: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak" 6 gün Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor 6 gün Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı 6 gün İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı 6 gün Huawei yakında MediaTek Dimensity 700 çipli Enjoy 20 SE akıllı telefonunu tanıtacak 6 gün Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek 6 gün Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı 6 gün Bu Kasım'da yüzde 50 daha fazla online harcama yaptık 6 gün Elden Ring'e dair daha fazla detayı yakında göreceğiz 6 gün RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor 6 gün Apple gelecek yıl 230 milyon iPhone satmayı hedefliyor 6 gün Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti 6 gün KontrolFreek aksesuar üreticisi SteelSeries tarafından satın alındı 6 gün Galaxy cihazlara Google Keşfet ekranı geliyor 6 gün EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi 6 gün Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor 6 gün Reddit, TikTok'un rakibi Dubsmash'i satın aldı 6 gün Wi-Fi 6'lı ve 650m2 destekli Mesh Wi-Fi "TP-Link Deco X60 incelemesi" 6 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 04: Star Wars Knights of the Old Republic 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu Sonraki Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor 6 gün Karaborsacılar yalnızca eBay üzerinden toplamda 60.000 adet PS5 ve Xbox Series sattı 6 gün Huawei, sinyal iletim hızında rekor kırdı: 220 GBaud 6 gün CDPR, Cyberpunk 2077'nin eski nesil sürümleri için yeteri kadar zaman ayırmadıklarını itiraf etti 6 gün 179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor 6 gün App Store'daki yeni gizlilik etiketleri artık yayında: İşte bilmeniz gereken her şey 6 gün NAND Flash fiyatları %15 düşebilir 6 gün Mortal Kombat filminin vizyon tarihi değişti 6 gün BluTV’den Çıplak dizisi hakkında açıklama 6 gün 45 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saat modelleri tanıtıldı 6 gün Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde uyku problemleri artış gösteriyor 6 gün Left 4 Dead'in geliştiricisinden gelen Back 4 Blood'ın kapalı alfa kayıtları başladı 6 gün Nokia 5.4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 gün Türk oyun stüdyosu Peak’ten Japonya’da büyük başarı 6 gün Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu 6 gün TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor 1 hf. iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir 1 hf. RTX 3090’ın GPU’su yakından görüntülendi 1 hf. Google görsel yapay zekası 64 kameralı sistem ile eğitiliyor 1 hf. Bitkilerin besin değerlerini ölçebilen taşınabilir cihaz geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız