    Netflix Türk dizilerinin tarihlerini paylaştı: Zeytin Ağacı, Mezarlık, Kimler Geldi Kimler Geçti

    Kimler Geldi Kimler Geçti, Mezarlık ve Zeytin Ağacı yeni sezonlarıyla geri dönüyor. Netflix, bu yaz ekranlara dönecek olan üç Türk dizisinin yayın tarihlerini paylaştı.  

    Bir yandan Türkiye'de yeni yerli yapımlara imza atan Netflix, diğer yandan mevcut Türk dizilerinin de yeni sezonlarını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yaz Netflix Türkiye yapımı üç popüler dizi 3. sezonlarıyla ekranlara geri dönecek: Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti, polisiye türündeki Mezarlık ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünü üstlendiği Zeytin Ağacı.

    Netflix Türkiye bugün bir tanıtım videosu yayınlayarak bu üç dizinin de ekranlara döneceği tarihi duyurdu.

    • Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon - 8 Mayıs.
    • Zeytin Ağacı 3. sezon - 24 Haziran.
    • Mezarlık 3. sezon - 28 Ağustos

    Netflix'in Popüler Türk Dizileri 3. Sezonlarıyla Geri Dönüyor

    Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonunda, yıkıcı bir ilişkinin izlerini hâlâ üzerinde taşıyan Leyla, geçmişinin yüküyle mücadele ederken hiç ummadığı bir bağın içine çekilir. Bu yeni başlangıçla birlikte aşka ve hayata artık başkalarının değil, kendi koyduğu sınırlar ve seçimlerle yön vermeye karar verir. Yeni sezonda Serenay Sarıkaya'ya Fatih Artman, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Boran Kuzum, Esra Ruşan, Meriç Aral, Efe Tunçer gibi isimler eşlik ediyor.

    Mezarlık'ın 3. sezonunda gizemli bir vaka, dağılmış Mezarlık ekibini yeniden bir araya getiriyor. Önem’in beklenmedik dönüşüyle soruşturma, ekip için kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüşür.

    2026'da yeni sezonuyla geri dönecek bir diğer yerli dizi de Zeytin Ağacı. Ayvalık’a dönen Ada için yeni bir başlangıç, geçmişten gelen bir temasla yön değiştirirken; Sevgi aile hayalini, Leyla ise ilişkisini sorgulamaya cesaret eder. Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel ve Atsız Karaduman, 3. sezonun oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

