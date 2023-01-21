Netflix'in yeni yerli dizisi Şahmaran yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Netflix hem ülkemizde hem de dünyada en popüler video akış platformlarından birisi. Her ay da ülkemizde önemli yerli yapımlar yayınlıyor. Bunlardan birisi olan Şahmaran isimli dizi de yayına girdi.

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Şahmaran Netflix'te

Özellikle başrolünde Serenay Sarıkaya'nın olmasıyla bir hayli dikkat çeken Şahmaran dizisi şu anda 8 bölümlük ilk sezonuyla Netflix'te izlenebilir durumda. Dizinin kadrosunda ayrıca Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Mehir Günşiray, Ebru Özkan, Hakan Karahan ve Elif Nur Kerkük gibi isimler yer alıyor.

Şahmaran'ın Konusu

Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

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