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    Tom Holland'lı yeni Spider-Man filminin vizyon tarihi açıkladı

    Tom Holland'lı Spider-Man serisinin dördüncü filmi 2026'da çıkacak. Vizyon tarihi resmen açıklanan Spider-Man 4, gişede Christopher Nolan'ın yeni filmiyle karşı karşıya gelecek.
    Spider-Man 4'ün ne zaman çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanan Spider-Man filmleri, Marvel Sinematik Evreni'nin en başarılı işleri arasında yer alıyor. Bu yüzden serinin yeni filmi de heyecanla bekleniyor. Son dönemde yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Spider-Man 4'ün çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak. Filmin sinemaseverlerle buluşması ise 2026'da olacak. Marvel ve Sony, filmin vizyon tarihini 17 Temmuz 2026 olarak belirledi.

    Bu da Spider-Man 4'ün gişede oldukça güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceği anlamına geliyor. Çünkü Christopher Nolan'ın yeni filmi, 24 Temmuz 2026'da, yani Spider-Man 4'ten sadece bir hafta sonra gösterime girecek. Bu yüzden yeni Örümcek-Adam filmin ikinci haftasından itibaren güçlü bir rakiple karşı karşıya olacak. Üstelik Nolan'ın yeni filminde de Tom Holland rol alıyor.

    Spider-Man 4'ü Destin Daniel Cretton Yönetecek

    Film için belirlenen bu vizyon tarihi, yeni Spider-Man filminin Avengers: Doomsday'den sonra çıkacağı anlamına geliyor. Yani Tom Holland'ın Örümcek-Adam'ını yeni Spider-Man filminden önce yeni Avengers filminde görebiliriz. Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da çıkacak.

    Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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