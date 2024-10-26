Tom Holland'lı yeni Spider-Man filminin vizyon tarihi açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Marvel ve Sony ortaklığında hazırlanan Spider-Man filmleri, Marvel Sinematik Evreni'nin en başarılı işleri arasında yer alıyor. Bu yüzden serinin yeni filmi de heyecanla bekleniyor. Son dönemde yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Spider-Man 4'ün çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak. Filmin sinemaseverlerle buluşması ise 2026'da olacak. Marvel ve Sony, filmin vizyon tarihini 17 Temmuz 2026 olarak belirledi.

Bu da Spider-Man 4'ün gişede oldukça güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceği anlamına geliyor. Çünkü Christopher Nolan'ın yeni filmi, 24 Temmuz 2026'da, yani Spider-Man 4'ten sadece bir hafta sonra gösterime girecek. Bu yüzden yeni Örümcek-Adam filmin ikinci haftasından itibaren güçlü bir rakiple karşı karşıya olacak. Üstelik Nolan'ın yeni filminde de Tom Holland rol alıyor.

Tom Holland, yeni Nolan filminde rol alacak 3 gün önce eklendi

Spider-Man 4'ü Destin Daniel Cretton Yönetecek

Film için belirlenen bu vizyon tarihi, yeni Spider-Man filminin Avengers: Doomsday'den sonra çıkacağı anlamına geliyor. Yani Tom Holland'ın Örümcek-Adam'ını yeni Spider-Man filminden önce yeni Avengers filminde görebiliriz. Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da çıkacak.

Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.

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