Tom Holland'lı yeni Spider-Man filminin vizyon tarihi açıkladı

Bu da Spider-Man 4'ün gişede oldukça güçlü bir rakiple karşı karşıya geleceği anlamına geliyor. Çünkü Christopher Nolan'ın yeni filmi, 24 Temmuz 2026'da, yani Spider-Man 4'ten sadece bir hafta sonra gösterime girecek. Bu yüzden yeni Örümcek-Adam filmin ikinci haftasından itibaren güçlü bir rakiple karşı karşıya olacak. Üstelik Nolan'ın yeni filminde de Tom Holland rol alıyor.
Spider-Man 4'ü Destin Daniel Cretton Yönetecek
Film için belirlenen bu vizyon tarihi, yeni Spider-Man filminin Avengers: Doomsday'den sonra çıkacağı anlamına geliyor. Yani Tom Holland'ın Örümcek-Adam'ını yeni Spider-Man filminden önce yeni Avengers filminde görebiliriz. Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da çıkacak.
Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya'nın da önceki filmlerdeki rolüyle geri döneceği Spider-Man 4, bu seri için önemli bir değişikliğe sahne olacak. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts artık farklı projelerle ilgilenmek istediği için Spider-Man serisinden ayrıldı. Onun yerini alması içinse Destin Daniel Cretton ile anlaşıldı. Short Term 12 filmiyle dikkat çeken Destin Daniel Cretton, daha önce Marvel'ın Shang-Chi filmini yönetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu