Shaolin Soccer yönetmeninden devam filmi müjdesi geldi

Düşük bütçeyle muazzzam gişe hasılatı
Shaolin Women’s Soccer, Chow'un 2019'da vizyona giren "The New King of Comedy"den bu yana çektiği ilk film olacak. Shaolin Soccer, 2001 yılında gösterime girdi. 10 milyon dolarlık bütçesi ile dünya çapında 42 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D