Shaolin Soccer yönetmeninden devam filmi müjdesi geldi

2001 yapımı Shaolin Soccer'ın (Şaolin Futbolu) yönetmeni Stephen Chow bir devam filmi üzerinde çalıştığını açıkladı. 61. yaş gününü kutlayan Hong Konglu aktör, komedyen ve film yapımcısına göre yeni filmin ismi "Shaolin Women's Soccer" olacak.

Chow senaryoyu çoktan tamamladı. Proje ekibi şimdi oyuncu bulmaya odaklanmış durumda. Bu bağlamda uluslararası yapım için dünyanın her yerinden "yetenekli, zeki ve fiziksel olarak uygun" genç kadınlara çağrı yapıldı.

Düşük bütçeyle muazzzam gişe hasılatı

Shaolin Women’s Soccer, Chow'un 2019'da vizyona giren "The New King of Comedy"den bu yana çektiği ilk film olacak. Shaolin Soccer, 2001 yılında gösterime girdi. 10 milyon dolarlık bütçesi ile dünya çapında 42 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı.

Stephen Chow'un yönettiği ve aynı zamanda başrolünde oynadığı bir aksiyon-komedi filmi olan Shaolin Soccer, bir grup eski Shaolin rahibininin, kung fu becerilerini futbol ile birleştirerek yenilmez bir takım kurmasını konu alıyor.

