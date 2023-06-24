Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Shaolin Soccer yönetmeninden devam filmi müjdesi geldi

    2001 yapımı absürt komedi filmi Shaolin Soccer'ın (Şaolin Futbolu) devam filmi geliyor. Yönetmen Stephen Chow, yeni filmin senaryosunu tamamladığını ve uygun oyuncu arayışında olduklarını açıkladı.
    Oy Ver
    Shaolin Soccer yönetmeninden devam filmi müjdesi geldi Tam Boyutta Gör
    2001 yapımı Shaolin Soccer'ın (Şaolin Futbolu) yönetmeni Stephen Chow bir devam filmi üzerinde çalıştığını açıkladı. 61. yaş gününü kutlayan Hong Konglu aktör, komedyen ve film yapımcısına göre yeni filmin ismi "Shaolin Women’s Soccer" olacak.
    Shaolin Soccer yönetmeninden devam filmi müjdesi geldi
    Chow senaryoyu çoktan tamamladı. Proje ekibi şimdi oyuncu bulmaya odaklanmış durumda. Bu bağlamda uluslararası yapım için dünyanın her yerinden "yetenekli, zeki ve fiziksel olarak uygun" genç kadınlara çağrı yapıldı.

    Shaolin Soccer yönetmeninden devam filmi müjdesi geldi Tam Boyutta Gör

    Düşük bütçeyle muazzzam gişe hasılatı

    Shaolin Women’s Soccer, Chow'un 2019'da vizyona giren "The New King of Comedy"den bu yana çektiği ilk film olacak. Shaolin Soccer, 2001 yılında gösterime girdi. 10 milyon dolarlık bütçesi ile dünya çapında 42 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı.

    Shaolin Soccer yönetmeninden devam filmi müjdesi geldi Tam Boyutta Gör
    Stephen Chow'un yönettiği ve aynı zamanda başrolünde oynadığı bir aksiyon-komedi filmi olan Shaolin Soccer, bir grup eski Shaolin rahibininin, kung fu becerilerini futbol ile birleştirerek yenilmez bir takım kurmasını konu alıyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arkadaşa hitap şekilleri kafasından vurulan insan ne hisseder kırmızı asfalt nedir arka kamerada çirkin çıkmak have been v3

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro
    Apple iPhone 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız