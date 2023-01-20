Windows 11'in Not Defteri sekmeli tasarıma geçiyor: Testler başladı

Sekmeler tek pencerede birden fazla dosyanın kullanılmasını sağlıyor. Bu işlev daha önce Windows 11'in Dosya Gezgini'ne gelmişti. Böylelikle Not Defteri sekmeli arayüze geçiş yapan ikinci yerleşik uygulama oldu.
Microsoft daha önce de sekmeleri test etti
Microsoft'un baş ürün yöneticisi Dave Grochocki konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Sekme yönetimi için yeni klavye kısayollarının yanı sıra kaydedilmemiş dosyaları yönetmek için içeriğe göre otomatik olarak dosya adı/sekme başlığı oluşturmak gibi bazı iyileştirmeler var" dedi.
Microsoft sekmeleri ilk olarak bundan beş yıl önce "Sets" özelliğinin bir parçası olarak test etmeye başlamıştı. Bu sayede Windows 10'daki Not Defteri, Dosya Gezgini ve diğer pek çok uygulamaya sekme desteği gelecekti ancak şirket sonunda projeyi iptal etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....