Netflix'in yeni yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" için ilk video paylaşıldı

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Her yıl birçok orijinal içeriğe sahiplik eden ve Türkiye için de birçok yerli yapıma imza atan Netflix'in yeni yerli yapımı Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?'den ilk fragman paylaşıldı.

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Türkiye'nin popüler isimlerinden biri olan Yılmaz Erdoğan'ın 1998 yılında başladığı, kendisinin yazıp yönettiği tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?'nün film uyarlamasından ilk video paylaşıldı. Bu filmin senaryosunu da yine Yılmaz Erdoğan yazıyor. Film 9 Nisan'da Netflix üzerinden yayınlanacak.

Filmde daha önce Demet Akbağ'ın oynadığı Gülseren rolünde Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan'ın rolünde de Atakan Çelik bulunacak. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı filmin geriye kalan oyuncuları ise şöyle: Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Yılmaz Erdoğan.

Filmin konusu ise şöyle: Film 1948 yılında İstanbul'da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in, ailesiyle birlikte bulunduğu çevreye ayak uydurabilme çabalarını anlatırken, diğer yandan da Türkiye'nin bir dönemine ayna tutuyor.

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