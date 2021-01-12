Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ

Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yeni yerli yapımları duyurmuştu. Bu yapımlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu bir bilim kurgu dizisiydi.

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Geçtiğimiz saatlerde ise diziye dair bazı detaylar belli oldu. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin başrolünde dediğimiz gibi Kıvanç Tatlıtuğ bulunuyor. Son açıklamaya göre de Kıvanç Tatlıtuğ'a, Özge Özpirinçci eşlik edecek. Açıklanan son detaylara göre dizinin çekimleri 30 Ocak'ta başlayacak.

Şu an için diziye Bir Denizaltı Hikâyesi kod ismi verilmiş durumda. Resmi isminin bu olup olmadığı net olarak belli değil. Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ın yöneteceği dizinin senaristliğini ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı üstlenecek. Dizi, deniz biyoloğu ve dalış eğitmeni olan Arman isimli bir karaktere odaklanacak. Yayın tarihi henüz bilinmiyor.

Dizinin konusu: Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

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