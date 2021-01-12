Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu dizide ona eşlik edecek isim Özge Özpirinçci.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,6b
    38
    9
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ

    Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yeni yerli yapımları duyurmuştu. Bu yapımlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu bir bilim kurgu dizisiydi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in en çok izlenen 5 orijinal dizisi açıklandı"

    Geçtiğimiz saatlerde ise diziye dair bazı detaylar belli oldu. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin başrolünde dediğimiz gibi Kıvanç Tatlıtuğ bulunuyor. Son açıklamaya göre de Kıvanç Tatlıtuğ'a, Özge Özpirinçci eşlik edecek. Açıklanan son detaylara göre dizinin çekimleri 30 Ocak'ta başlayacak. 

    Şu an için diziye Bir Denizaltı Hikâyesi kod ismi verilmiş durumda. Resmi isminin bu olup olmadığı net olarak belli değil. Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ın yöneteceği dizinin senaristliğini ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı üstlenecek. Dizi, deniz biyoloğu ve dalış eğitmeni olan Arman isimli bir karaktere odaklanacak. Yayın tarihi henüz bilinmiyor.

    Dizinin konusu: Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım sevişme odaklı bir yapım olmaz. Artık adam gibi bir bilim kurgu çıkaralım şu topraklardan.
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Senarist önderi yabancı belki bu biraz kalite katabilir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TearsForFears 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakan muhafızdan sonra bilim kurgu yapmasınlar kıvanç tatlıtuğ u da kötü anmayalım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tarkan: Hafız
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bilim kurgu risklidir. iyi kaliteli yapmadin mi, butceden effekden kistin mi bir anda komediye donusur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım sevişme odaklı bir yapım olmaz. Artık adam gibi bir bilim kurgu çıkaralım şu topraklardan.
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SilentHunterHD 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    gay karakter olmak zorundaama inş kıvanç olmaz
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Yanlış anlama da . Bilim kurgu olması için bilime merak olması gerekiyor . Seninde aklına gelen , benimde aklıma gelen cinselliğin olacağı yönünde . He illa bilim kurgu olacaksa reel bir yapım olacağını düşünmüyorum maalesef .
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Rusya, Starlink ve benzeri internet servis sağlayıcıları kullanmak isteyenlere yaptırım uygulayabilir 21 dk. 65 watt TDPli 12/24 Ryzen 9 5900 duyuruldu: Selefinden %24 hızlı 23 dk. Exynos işlemcilerde Radeon grafikleri kesinleşti 38 dk. Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı 46 dk. RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu! 1 sa. Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek 1 sa. Microsoft, WhatsApp kullanıcılarına Skype'a geçmelerini tavsiye ediyor 1 sa. Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı 1 sa. Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı 2 sa. Sony, yeni ürünü Airpeak ile drone sektörüne ilk adımını atıyor 2 sa. Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı 2 sa. 14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz? 2 sa. RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu 2 sa. Hyundai Kona N'in kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 3 sa. Fenomenlere çekiliş soruşturması 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ Sonraki Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri 3 sa. Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor 3 sa. Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor 4 sa. Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok 4 sa. Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı 4 sa. MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor 4 sa. Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor 5 sa. Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor 5 sa. Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor 5 sa. Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor 6 sa. Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı 6 sa. Yılın yeni ROG ürünleri! CES 2021 Türkçe canlı yayını! 7 sa. Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı 7 sa. CES 2021'de PS5 oyunlarının çıkış dönemi açıklandı 8 sa. TCL 20 5G ve TCL 20 SE akıllı telefonları tanıtıldı 8 sa. KVKK, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı 8 sa. Surface Pro 7 Plus yükseltilebilir SSD ile geliyor 9 sa. Rusların ikonik SUV'u yeni ismiyle karşınızda: Lada Niva Legend 9 sa. Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız