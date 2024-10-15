Gişede aradığını bulamayan Joker 2, bu ay bitmeden dijitale gelecek

Tam Boyutta Gör 2019 yapımı Joker'ın, Joker: Folie à Deux adını taşıyan devam filmi çok büyük umutlarla gösterime girmiş olsa da günün sonunda ortaya çıkan tablo hiç de umulduğu gibi olmadı. Eleştirmenlerden geçer not alamadığı gibi izleyicileri de memnun edemeyen Joker 2, gişede tam anlamıyla çakıldı. Vizyona girmeden önce gelmeye başlayan kötü yorumlar yüzünden beklentilerin çok altında bir açılış yapan film, ikinci haftasında da felaket bir performans sergiledi.

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Joker 2, Warner Bros.'a 200 Milyon Dolar Kaybettirebilir

Bu noktada Joker 2'nin gişede zarar etmesi kaçınılmaz görünüyor. Variety tarafından paylaşılan analist raporları, bu kaybın 150-200 milyon dolar arasında olacağını söylüyor. Büyük umutlar bağladığı Joker 2'de böylesine büyük bir zararla karşı karşıya kalan Warner Bros. Discovery, bu zararı bir nebze olsun telafi edebilmek için şansını dijitalde deneyecek. Joker: Folie à Deux, 29 Ekim'de, yani gösterime girdikten sadece 25 gün sonra dijitale gelecek.

Joker: Folie à Deux, 29 Ekim'den itibaren VoD'ye, yani iTunes ve Amazon Video gibi öde-izle servislerine gelecek ve buradan kiralanarak izlenebilecek. Warner Bros., son dönemde stüdyolar için önemli bir gelir kapısı hâline gelen VoD satışlarıyla birlikte 150-200 milyon dolarlık bu zararı biraz olsun kapatmayı umuyor. Ancak film öylesine kötü yorumlar aldı ki bu durum gişe hasılatına yaptığı gibi VoD satışlarına da etki edecektir.

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