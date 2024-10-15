Gişede aradığını bulamayan Joker 2, bu ay bitmeden dijitale gelecek

Joker 2, Warner Bros.'a 200 Milyon Dolar Kaybettirebilir
Bu noktada Joker 2'nin gişede zarar etmesi kaçınılmaz görünüyor. Variety tarafından paylaşılan analist raporları, bu kaybın 150-200 milyon dolar arasında olacağını söylüyor. Büyük umutlar bağladığı Joker 2'de böylesine büyük bir zararla karşı karşıya kalan Warner Bros. Discovery, bu zararı bir nebze olsun telafi edebilmek için şansını dijitalde deneyecek. Joker: Folie à Deux, 29 Ekim'de, yani gösterime girdikten sadece 25 gün sonra dijitale gelecek.
Joker: Folie à Deux, 29 Ekim'den itibaren VoD'ye, yani iTunes ve Amazon Video gibi öde-izle servislerine gelecek ve buradan kiralanarak izlenebilecek. Warner Bros., son dönemde stüdyolar için önemli bir gelir kapısı hâline gelen VoD satışlarıyla birlikte 150-200 milyon dolarlık bu zararı biraz olsun kapatmayı umuyor. Ancak film öylesine kötü yorumlar aldı ki bu durum gişe hasılatına yaptığı gibi VoD satışlarına da etki edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.