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    Gişede aradığını bulamayan Joker 2, bu ay bitmeden dijitale gelecek

    Gişede hayal kırıklığı yaratan Joker 2, 200 milyon doları bulabileceği söylenen zararını bir nebze olsun telafi edebilmek için, ilk başta planlanandan çok daha erken bir tarihte dijitale gelecek.
    Joker 2, bu ay bitmeden dijitale gelecek Tam Boyutta Gör
    2019 yapımı Joker'ın, Joker: Folie à Deux adını taşıyan devam filmi çok büyük umutlarla gösterime girmiş olsa da günün sonunda ortaya çıkan tablo hiç de umulduğu gibi olmadı. Eleştirmenlerden geçer not alamadığı gibi izleyicileri de memnun edemeyen Joker 2, gişede tam anlamıyla çakıldı. Vizyona girmeden önce gelmeye başlayan kötü yorumlar yüzünden beklentilerin çok altında bir açılış yapan film, ikinci haftasında da felaket bir performans sergiledi.

    Joker 2, Warner Bros.'a 200 Milyon Dolar Kaybettirebilir

    Bu noktada Joker 2'nin gişede zarar etmesi kaçınılmaz görünüyor. Variety tarafından paylaşılan analist raporları, bu kaybın 150-200 milyon dolar arasında olacağını söylüyor. Büyük umutlar bağladığı Joker 2'de böylesine büyük bir zararla karşı karşıya kalan Warner Bros. Discovery, bu zararı bir nebze olsun telafi edebilmek için şansını dijitalde deneyecek. Joker: Folie à Deux, 29 Ekim'de, yani gösterime girdikten sadece 25 gün sonra dijitale gelecek.

    Joker: Folie à Deux, 29 Ekim'den itibaren VoD'ye, yani iTunes ve Amazon Video gibi öde-izle servislerine gelecek ve buradan kiralanarak izlenebilecek. Warner Bros., son dönemde stüdyolar için önemli bir gelir kapısı hâline gelen VoD satışlarıyla birlikte 150-200 milyon dolarlık bu zararı biraz olsun kapatmayı umuyor. Ancak film öylesine kötü yorumlar aldı ki bu durum gişe hasılatına yaptığı gibi VoD satışlarına da etki edecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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