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    Netflix, Rus devlet kanallarını yayınlamayı reddetti

    Netflix'ten yapılan yeni bir açıklamada, Rusya'nın platformdan 20 devlet TV kanalının canlı akışını yayınlaması isteğine yaşanan gelişmelerden sonra olumsuz cevap geldi.
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    Netflix, Rus devlet kanallarını yayınlamayı reddetti

    Geçtiğimiz Aralık ayının son günlerinde Rusya, yeni bir düzenlemeyle Netflix'in ülkedeki yayın akışıyla alakalı bir değişikliğe gitmesine karar vermişti. En az 20 devlet TV kanalının canlı akışını yayınlamasını gerektiren bu değişikliğe karşılık Netflix, Ukrayna ve Rusya arasında yaşananların ardından bu şartı yerine getirmeyeceğini açıkladı.

    Netflix'ten düzenleme karşıtı hareket

    Rus düzenleyici Roskomnadzor, 2021'in sonlarında Netflix'i günlük 100 binden fazla aktif kullanıcısı olan akış hizmetlerinin yer aldığı "görsel-işitsel hizmetler" listesine kaydetmişti. Bu listeye kayıtlı akış hizmetleri, aralarında Channel One ve Rus Ortodoks Kilisesi kanalı olan Spas'ın da yer aldığı 20 devlet TV kanalının canlı akışını sunması gerekiyor.

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine atıfta bulunan Bir Netflix sözcüsü Variety'ye: "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok." ifadelerinde bulundu.

    Mevcut düzenlemeye dair yasanın 1 Mart'ta  yürürlüğe gireceği yönündeki spekülasyonlara rağmen yasa henüz tam olarak uygulanmadı. Yasa uygulanmaya başlandığında Netflix'in nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/netflix-will-not-carry-russia-state-tv-channels-222034848.html https://variety.com/2022/tv/global/netflix-russian-propaganda-channels-1235192082/
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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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