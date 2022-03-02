Netflix, Rus devlet kanallarını yayınlamayı reddetti

Geçtiğimiz Aralık ayının son günlerinde Rusya, yeni bir düzenlemeyle Netflix'in ülkedeki yayın akışıyla alakalı bir değişikliğe gitmesine karar vermişti. En az 20 devlet TV kanalının canlı akışını yayınlamasını gerektiren bu değişikliğe karşılık Netflix, Ukrayna ve Rusya arasında yaşananların ardından bu şartı yerine getirmeyeceğini açıkladı.

Netflix'ten düzenleme karşıtı hareket

Rus düzenleyici Roskomnadzor, 2021'in sonlarında Netflix'i günlük 100 binden fazla aktif kullanıcısı olan akış hizmetlerinin yer aldığı "görsel-işitsel hizmetler" listesine kaydetmişti. Bu listeye kayıtlı akış hizmetleri, aralarında Channel One ve Rus Ortodoks Kilisesi kanalı olan Spas'ın da yer aldığı 20 devlet TV kanalının canlı akışını sunması gerekiyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine atıfta bulunan Bir Netflix sözcüsü Variety'ye: "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok." ifadelerinde bulundu.

The Batman'in inceleme puanları geldi 1 gün önce eklendi

Mevcut düzenlemeye dair yasanın 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği yönündeki spekülasyonlara rağmen yasa henüz tam olarak uygulanmadı. Yasa uygulanmaya başlandığında Netflix'in nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.