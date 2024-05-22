The Witcher'ın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör En sevilen oyun serilerinden biri olan The Witcher'ın 2019 yılında başlayan dizi uyarlaması, özellikle ilk sezonuyla beğeni kazanmıştı. Dizinin izlenme rakamları da son derece iyiydi. Ancak sezonlar ilerledikçe dizinin kalitesi de izlenme rakamları da düştü. Öte yandan dizinin yaratıcıları, Geralt'ın dizideki rolünü küçültürken, Ciri ve Yennefer gibi karakterleri ön plana çıkarmaya başladı. Bu da dizinin yıldızı olan Henry Cavill'in projeden ayrılmasıyla sonuçlandı.

Hazırlık aşamasındaki 4. sezondan itibaren Rivialı Geralt rolünde Henry Cavill'i değil Liam Hemsworth'ü izleyeceğiz. Netflix'in bugün 4. sezondan ilk tanıtım videosunu yayınlamasıyla birlikte, resmi olarak yayınlanmış bir materyalde Hemsworth'ün Geralt'ını ilk kez görme şansı yakaladık.

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The Witcher'ın 4. Sezonunun 2025 Yazında Yayınlanması Bekleniyor

The Witcher'ın 4. sezonu için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgiler yeni sezonun 2025 yazında yayınlanacağına işaret ediyor.

Yeni sezonda Witcher ekibine katılan tek yeni isim Liam Hemsworth olmayacak. Hemsworth'ün yanı sıra usta oyuncu Laurence Fishburne (The Matrix), Sharlto Copley (District 9), James Purefoy (Rome) ve Danny Woodburn de oyuncu kadrosuna dâhil olacak

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