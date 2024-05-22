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    Anlık Bildirim

    The Witcher'ın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı

    The Witcher dizisinin önümüzdeki yıl ekrana gelmesi beklenen 4. sezonundan ilk tanıtım videosu yayınlandı. Henry Cavill'den rolü devralacak olan Liam Hemsworth, Gerald olarak ilk kez görüldü.
    The Witcher 4. sezondan ilk görüntüler geldi Tam Boyutta Gör
    En sevilen oyun serilerinden biri olan The Witcher'ın 2019 yılında başlayan dizi uyarlaması, özellikle ilk sezonuyla beğeni kazanmıştı. Dizinin izlenme rakamları da son derece iyiydi. Ancak sezonlar ilerledikçe dizinin kalitesi de izlenme rakamları da düştü. Öte yandan dizinin yaratıcıları, Geralt'ın dizideki rolünü küçültürken, Ciri ve Yennefer gibi karakterleri ön plana çıkarmaya başladı. Bu da dizinin yıldızı olan Henry Cavill'in projeden ayrılmasıyla sonuçlandı.

    Hazırlık aşamasındaki 4. sezondan itibaren Rivialı Geralt rolünde Henry Cavill'i değil Liam Hemsworth'ü izleyeceğiz. Netflix'in bugün 4. sezondan ilk tanıtım videosunu yayınlamasıyla birlikte, resmi olarak yayınlanmış bir materyalde Hemsworth'ün Geralt'ını ilk kez görme şansı yakaladık.

    The Witcher'ın 4. Sezonunun 2025 Yazında Yayınlanması Bekleniyor

    The Witcher'ın 4. sezonu için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgiler yeni sezonun 2025 yazında yayınlanacağına işaret ediyor.

    Yeni sezonda Witcher ekibine katılan tek yeni isim Liam Hemsworth olmayacak. Hemsworth'ün yanı sıra usta oyuncu Laurence Fishburne (The Matrix), Sharlto Copley (District 9), James Purefoy (Rome) ve Danny Woodburn de oyuncu kadrosuna dâhil olacak

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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