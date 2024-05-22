The Witcher'ın 4. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı

Hazırlık aşamasındaki 4. sezondan itibaren Rivialı Geralt rolünde Henry Cavill'i değil Liam Hemsworth'ü izleyeceğiz. Netflix'in bugün 4. sezondan ilk tanıtım videosunu yayınlamasıyla birlikte, resmi olarak yayınlanmış bir materyalde Hemsworth'ün Geralt'ını ilk kez görme şansı yakaladık.
The Witcher'ın 4. Sezonunun 2025 Yazında Yayınlanması Bekleniyor
The Witcher'ın 4. sezonu için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgiler yeni sezonun 2025 yazında yayınlanacağına işaret ediyor.
Yeni sezonda Witcher ekibine katılan tek yeni isim Liam Hemsworth olmayacak. Hemsworth'ün yanı sıra usta oyuncu Laurence Fishburne (The Matrix), Sharlto Copley (District 9), James Purefoy (Rome) ve Danny Woodburn de oyuncu kadrosuna dâhil olacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.