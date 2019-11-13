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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sıvı bataryalar için geliştirilen zar teknolojisi, uzun süreli enerji depolama çözümü vadediyor

    Uzun süreli enerji depolama alanının önemli bir oyuncusu olan sıvı pil teknolojisinde kullanılan zar tabakasının daha ucuz ve uzun ömürlü hali geliştirildi.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Sıvı bataryalar için geliştirilen zar teknolojisi, uzun süreli enerji depolama çözümü vadediyor
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    Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin uzun süreli olarak depolanması kapsamında araştırmacılar yoğun mesai harcıyor. Birçok farklı yöntem üzerinde devam eden çalışmalardan biri de sıvı piller üzerine yürütülüyor.

    Arzu edilen seviyede depolama imkânı sunması halinde yenilenebilir enerjiyi ticari anlamda her yerde kullanılabilir hale getirme potansiyeli bulunan sıvı pil teknolojisi, en büyük rakibinden biri olan lityum iyon pil teknolojisine kıyasla önemli avantajlar barındırıyor. Daha ucuza mal edilme ihtimali ve yanma-patlamaya karşı dayanıklı olma hali bu tür pilleri lityum iyon pillere kıyasla bir adım öne çıkarıyor. Sıvı pillere yönelik eleştiri getirilebilecek konuların başında ise bu tür pillerin rakiplerine kıyasla çok daha fazla fiziksel yer kaplaması olarak dikkat çekiyor. Ancak söz konusu olumsuzluk, enerji nakil hatları gibi yer sorunu olmayan devasa alanlar için pek de bir anlam ifade etmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı"

    Oldukça basit yapılar olan sıvı piller, biri pozitif yük diğeri ise negatif yüke sahip sıvıyla doldurulmuş hazneden oluşuyor. Elektronların geçişine imkân veren ancak sıvıları birbirinden ayıran bir zar tabakası da devreye girince ortaya bir sıvı batarya çıkmış oluyor.

    Araştırmacılara göre sıvı pilleri ekonomik ve dayanıklı kılmak için zar tabakasını oluşturan maddelere odaklanmak gerek. Zira günümüz teknolojisiyle üretilen pillerde kullanılan florin ile işleme yöntemi oldukça pahalı bir teknik. Ucuz çözümlerin ise ne yazık ki pil içindeki alkali ortama çok fazla dayanma ihtimali yok.

    Sıvı bataryalar için geliştirilen zar teknolojisi, uzun süreli enerji depolama çözümü vadediyor
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    Bu sebeple, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nda görev yapan bilim insanları ise mevcut teknolojinin daha ucuz ve uzun ömürlü olması konusuna odaklanmış. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucu AquaPIM adı verilen bir dizi polimerin kullanıldığı sağlam ve ucuz bir zar tabakası geliştirilmiş.

    Araştırmacılar söz konusu polimerler sayesinde enerji nakil hatlarında kullanmaya uygun, ucuz ve uzun ömürlü piller üretilebileceğini ifade etmiş. Üretim aşamasında; çinko, demir ve su gibi doğada oldukça bol bulunan malzemelerden yararlanılan bu polimerlerin, farklı türde pil üretirken faydalanılan diğer kimyasal yöntemlerle de kullanılabileceği belirtilmiş.

    Araştırmanın detayları Joule  dergisinde yayınlanmış durumda.



    https://cleantechnica.com/2019/11/11/better-membranes-make-better-flow-batteries/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 1 hf. en beğenilen
    Senin son çeyreğinin de gelecek vaad eden yeni pil teknolojisi haberi geldi. Kaç yıldır bu haberler çıkıyor ama teknoloji devleri(!) hep aynı teknolojileri kullanmaya devam ediyor
    Senin son çeyreğinin de gelecek vaad eden yeni pil teknolojisi haberi geldi. Kaç yıldır bu haberler çıkıyor ama teknoloji devleri(!) hep aynı teknolojileri kull...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    classf2re 1 hf.
    Şu pil teknolojisi yıllardır DH de geliştiği kadar gelişseydi şimdiye iş hallolmuştu :D
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    isakoc 1 hf.
    Dünyada teknolojini eğer bir kaç seçilmiş kişinin cebine para girmeyecekse yerinde saydığının en büyük kanıtı pil teknolojisidir. Hz. Musa A.S. döneminde bile metrelerce öteden kullanılan kablosuz elektrik teknolojisi mevcutken, yine nikola teslanın geliştirip kullandığı kablosuz elektrik teknolojisi varken abes bi durum.
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    kuruwa 1 hf.
    Tesla kablosuz elektrik tüm dünyanın her yerinde elektrik proje yok oldu 100 yıldan fazla kablo batarya pil satılmakta neden kayboldu ve kşm kaybetti aslında o ülke belli..
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    Rachsuchtig 1 hf. en beğenilen
    Senin son çeyreğinin de gelecek vaad eden yeni pil teknolojisi haberi geldi. Kaç yıldır bu haberler çıkıyor ama teknoloji devleri(!) hep aynı teknolojileri kullanmaya devam ediyor
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    kuzgun_ 1 hf. Rachsuchtig
    bu yorum için gelmiştim, gidiyorum...
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