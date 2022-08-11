Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix'ten yeni Pokémon dizisi geliyor: Pokémon Arceus Günlükleri

    The Pokémon Company International’dan Pokémon severlere yeni bir özel çizgi dizi geliyor. Pokémon Arceus Günlükleri, Eylül 2022'de Netflix'te.                       
    Oy Ver

    Netflix'ten yeni Pokémon dizisi Pokémon Arceus Günlükleri
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının en popüler isimlerinden birisi olan Pokémon'un yeni animasyon dizisi geliyor: Pokémon Arceus Günlükleri.

    Pokémon Legends: Arceus video oyunundan esinlenen “Pokémon: Arceus Günlükleri” Sinnoh bölgesinde heyecan verici bir maceraya atılan Ash, Pikachu ve arkadaşlarının hikayesini anlatacak. 23 Eylül 2022’de ise dizi Netflix üzerinden izleyicilerle buluşacak. Dizinin payşaşılan fragmanını ve konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Pokémon Arceus Günlükleri Fragman

    Sinnoh bölgesine yaptıkları seyahat sonucunda Ash, Pikachu ve arkadaşları; kendilerine yaklaşmakta olan bir tehdide karşı kuvvetli Pokémon’larla güçlerini birleştirince bu durum riskli bir maceraya dönüşüyor. Ash, Goh ve Dawn Mitolojik Pokémon Arceus’tan gizemli bir mesaj alınca Brock’la buluşarak Coronet Dağı’na durumu araştırmaya gidiyor. Oraya vardıklarında karşılarında, ortalığı kasıp kavuran Heatran’in yanı sıra, boyutlar arasında bir geçit açarak kayıp liderlerini bulmaya azmetmiş Galaktik Takımın komutanlarını buluyorlar. Kahramanlarımız bir Efsanevi Pokémon üçlüsü ile Sinnoh Şampiyonu Cynthia'dan destek alıyor fakat Sinnoh’yu yok olmaktan kurtarmak için çok daha fazla yardıma ihtiyaçları olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 19 saat önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız