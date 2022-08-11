Netflix'ten yeni Pokémon dizisi geliyor: Pokémon Arceus Günlükleri

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Oyun dünyasının en popüler isimlerinden birisi olan Pokémon'un yeni animasyon dizisi geliyor: Pokémon Arceus Günlükleri.

Yerli oyun şirketi Yin Yang Games, 1 milyon dolar yatırım aldı 19 sa. önce eklendi

Pokémon Legends: Arceus video oyunundan esinlenen “Pokémon: Arceus Günlükleri” Sinnoh bölgesinde heyecan verici bir maceraya atılan Ash, Pikachu ve arkadaşlarının hikayesini anlatacak. 23 Eylül 2022’de ise dizi Netflix üzerinden izleyicilerle buluşacak. Dizinin payşaşılan fragmanını ve konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

Pokémon Arceus Günlükleri Fragman

Sinnoh bölgesine yaptıkları seyahat sonucunda Ash, Pikachu ve arkadaşları; kendilerine yaklaşmakta olan bir tehdide karşı kuvvetli Pokémon’larla güçlerini birleştirince bu durum riskli bir maceraya dönüşüyor. Ash, Goh ve Dawn Mitolojik Pokémon Arceus’tan gizemli bir mesaj alınca Brock’la buluşarak Coronet Dağı’na durumu araştırmaya gidiyor. Oraya vardıklarında karşılarında, ortalığı kasıp kavuran Heatran’in yanı sıra, boyutlar arasında bir geçit açarak kayıp liderlerini bulmaya azmetmiş Galaktik Takımın komutanlarını buluyorlar. Kahramanlarımız bir Efsanevi Pokémon üçlüsü ile Sinnoh Şampiyonu Cynthia'dan destek alıyor fakat Sinnoh’yu yok olmaktan kurtarmak için çok daha fazla yardıma ihtiyaçları olacak.

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