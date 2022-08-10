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Mobil oyun dünyası bildiğiniz gibi ülkemizde son yıllarda bir hayli büyümeye başladı. Her geçen ay yeni bir yatırım haberi alıyoruz ve geçtiğimiz saatlerde de yeni bir haber geldi. Yerli oyun şirketi Yin Yang Games, 1 milyon dolar yatırım aldı.

Yin Yang Games'e Yatırım

Firmalar için oyun, NFT koleksiyon ve blockchain servisleri geliştiren Yin Yang Games şu anda NFT GameFi alanında oyunlar geliştiriyor. Özkan Öz ve Barış Türkmen’in de katıldığı yatırım turundan aldığı yatırımla birlikte geliştirmekte oldukları NFT Kart Oyunu Reincarnation’ı fonlayacak olan Yin Yang Games, eş zamanlı olarak farklı sektörlere yönelik yeni ürün ve servisler de geliştirmeyi hedefliyor. 2021 yılı Ocak ayında, İlker Onur Kaya, Alperen Kırcanoğulları, Ali Anıl Esmer ve Yiğit Karatokuş tarafından kurulan Yin Yang Games; temel felsefesi olan dengeyi her alanda benimsemiş, oyun ve blockchain alanında sürdürülebilir ürün ve servisler geliştiren bir oyun stüdyosu.

“Tüm dünyada ses getirecek projeler peşindeyiz”

Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Yin Yang Games Kurucu ortağı ve CEO’su İlker Onur Kaya;

“Blockchain teknolojisinin pek çok alanda olduğu gibi oyun dünyasında da büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum. Bu kapsamda Gelişim Group ile gerçekleşen bu birliktelik, farklı sektörlerde teknolojik çözümler geliştirmek için önemli bir adım olacaktır. Bu topraklardan çıkan ve tüm dünyada ses getiren oyun projelerine imza atmak istiyoruz. Bu yatırımla, şu anki en önemli projelerimizden Reincarnation’u tamamlayıp, aynı zamanda yeni ürün ve servisler geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genç bir girişim olarak tüm dünyada ses getirecek projeler peşindeyiz” dedi.

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Oyna kazan modeli ile ve NFT gibi blok zinciri teknolojisinden yararlanarak oluşturulan “GameFi” projelerinin son dönemde oldukça popüler olduğunun altını çizen Kaya; GameFi alanında projeler geliştiren 21 kişilik Ying Yang Games ekibi olarak, Türk geliştiricilerin gerçekleştirdiği projelerle uluslararası pazarda sağlam bir yer edinmek istediklerini belirtti.

Gelişim Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay ise yatırıma ilişkin “Tekstil, enerji ve eğitim sektörlerindeki yatırımlarımızdan sonra, tecrübesiyle güvenimizi kazanan ve aynı dili konuşabildiğimiz eşsiz bir ekibe sahip Yin Yang Games’e yaptığımız yatırım ile teknoloji sektörüne giriş yapıyor olmaktan oldukça mutluyuz.” dedi.

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Yerli oyun şirketi Yin Yang Games, 1 milyon dolar yatırım aldı