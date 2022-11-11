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    Witcher’ların yaratılışını anlatan The Witcher: Blood Origin fragmanı yayınlandı

    Netflix, Kıta’daki içeriklerini artırmaya devam ediyor. İlk Witcher’ın yaratılmasını konu edinecek olan The Witcher: Blood Origin’in ilk fragmanı kısa bir süre önce yayınlandı.
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    Netflix, The Witcher: Blood Origin fragmanını yayınladı Tam Boyutta Gör

    Netflix'in The Witcher serisi bazı büyük değişikliklerden geçiyor ve ana dizinin yıldızı Henry Cavill seriden ayrılmaya hazırlanıyor. Cavill’in üçüncü ve son sezonundan önce Geralt, Yennefer ve Ciri’den 1200 yıl öncesini konu alan The Witcher: Blood Origin çıkışını yapacak.

    The Witcher: Blood Origin’ın yönetmen koltuğunda Sarah O’Gorman ve Vicky Jewson yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh, Lenny Henry, Mirren Nathaniel Curtis, Dylan Moran, Jacob Collins-Levy, Amy Murray ve Zack Wyatt gibi isimler bulunuyor. Paylaşılan fragmanda ise elf Scian karakterini görüyoruz. Büyüler, yıkım ve şiddet içeren fragman son derece ilgi çekici görünüyor.

    The Witcher: Blood Origin konusu

    The Witcher: Blood Origin, The Witcher dünyasından yaklaşık 1200 yıl kadar öncesini konu edinecek. Elflerin dünyasında yaşayan yedi dışlanmış karakterin maceraları ve ilk Witcher’ın yaratılışı anlatılacak. Ayrıca canavarların, insanların ve elflerin dünyalarının birleşerek tek bir dünyaya dönüştüğü, dönüm noktası niteliğindeki "Kürelerin Birleşimi"ne yol açan olaylar da gözler önüne serilecek.

    Olayların öncesini anlatan ve dört kısımdan oluşan The Witcher: Blood Origin, 25 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.

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