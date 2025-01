Animasyon film The Witcher: Sirens of the Deep'in fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör The Witcher evreninde geçen film ve dizilerinin sayısını arttırmaya devam eden Netflix, bu yıl da bu evrende geçen yeni bir animasyon filmi izleyicilerle buluşturacak. The Witcher. Sirens of the Deep adını taşıyan bu film, 11 Şubat'ta ekrana gelecek.

Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan The Wicher: Sirens of the Deep için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, filmden ilk uzun fragmanı paylaştı.

The Witcher: Sirens of the Deep, 11 Şubat'ta İzleyici ile Buluşacak

Sirens of the Deep, The Witcher dizisinin beşinci ve altıncı bölümleri arasında geçiyor. Rivialı Geralt’ın bir sahil kasabasındaki saldırıları araştırmak üzere işe alınmasıyla başlayan filmde Geralt kendisini insanlar ve deniz halkı arasındaki yüzyıllık bir çatışmanın ortasında buluyor. İki krallık arasındaki gerginliğin büyük bir savaşa dönüşmesini engellemek için Geralt'ın hem eski hem de yeni dostların yardımını alması gerekiyor.

Rivialı Geralt'ı Witcher oyun serisinin ikonik sesi Doug Cockle seslendiriyor. Jaskier ve Yennefer karakterlerini ise dizide bu karaktere hayat veren Joey Batey ile Anya Chalotra seslendiriyor.

