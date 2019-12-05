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    Netflix, The Witcher dizisinden bir dövüş sahnesi paylaştı

    Netflix, The Witcher dizisine ait yeni görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer de kısa bir dövüş sahnesi yayınlandı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,7b
    1
    10
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix, The Witcher dizisinden bir dövüş sahnesi paylaştı
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    Yılın belki de en heyecanla beklenen dizisi olan The Witcher'ın seyircilerle buluşmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Yapımcı firma Netflix, diziden yeni fotoğraflar ve videolar paylaşmaya devam ediyor. Bugün ise bir dövüş sahnesine ait kısa bir sahne paylaşıldı.

    --Spoiler--

    Yayınlanan sahnede kitaptan bazı karakterleri ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. "İkisini de öldürün!" şeklinde bağıran kadın Ciri'nin anneannesi Kraliçe Calanthe. Geralt ile birlikte dövüşen kirpi kafalı kişi ise Duny veya daha bilinen ismiyle Emhyr var Emreis, yani Ciri'nin babası. 

    --Spoiler--

    Görüntüler bir Twitter hesabında paylaşılmış bu nedenle biraz değişiklik yapılmış olabilir. Nihai halinin daha kanlı olacağını tahmin ediyoruz. Dövüş sahnesi genel anlamıyla fena görünmüyor ancak muhtemelen dizide çok daha iyileri de bizleri bekliyor olacak.

    Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde: 


    "Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır."

    İlk sezonu toplam sekiz bölümden oluşan The Witcher, 20 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. Netflix, orijinal içerik anlamında bu yılki en büyük kozu olan The Witcher'ı Noel tatil döneminde yayınlayarak daha fazla seyirciye ulaşmak istiyor.

    Bakalım The Witcher, televizyonun yeni Game of Thrones'u olabilecek mi. 



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    Manhunt Three 1 hf. en beğenilen crazywinner3
    Aynen. Netflix bıraksın bu işleri... Yapamıyorlar değil mi usta eleştirmen hocam ?
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    _OzbeK_ 4 gün
    yapan oldu da biz mi izlemedik Witcherı? Beğenmeyen izlemesin netflix yapımlarını , bukadar basit. adamlar zorla satmıyor ya :)
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    nicosia 6 gün
    Netflix'in dandik yapımlar yaptığı algısının tek sebebi çok içerik çıkartması. Normalde bir kanal yılda 15-20 dizi yapıyorsa, Netflix 100'lerce dizi çekiyor. Ki bunların içinde IMDB'nin top diziler listesine giren çokça kaliteli dizisi de var. Ama içeriği bollaştırmak için çektiği kalitesiz de epey dizisi var. Bu yüzden insanların algısına Netflix kalitesiz olarak yerleşiyor. Yoksa ilk başta aklıma gelen Dark, House of Cards, Ozark vs. baya baya kaliteli ve üst seviye diziler.
    Yanıtla +1
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    muratkaya 6 gün
    Netflix bu işleri yapamıyor diyen arkadaşla güzel dalga geçilmiş ama 18. saniyeye bir bakın. Arkasındaki adam dönüp vursun diye bekliyor. Çok kötü bir koreografi bence.
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    Suppordle 6 gün
    Aynen hocam, kapatsın dükkanı gitsinler. Bilen birine bıraksınlar. Osman Sınav falan.
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    orientem 1 hf.
    Öyle Geralt mı olur şu arkadaş bile daha iyi olurdu.


    youtube.com/...
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    Rachsuchtig 1 hf.
    24 saniyelik sahneden hemen dizinin kalitesi hakkinda cikarimlar yapilmis.
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    SigSauer6 1 hf.
    Bence iyi. Kan olmaması en büyük problem.
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    crazywinner3 1 hf.
    İlk sahnede kapattım. Olmuyor işte netflix zorlama
    1 Yanıt Yanıtla
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    Manhunt Three 1 hf. crazywinner3
    Aynen. Netflix bıraksın bu işleri... Yapamıyorlar değil mi usta eleştirmen hocam ?
    1 Yanıt Yanıtla +11
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