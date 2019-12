Netflix, The Witcher dizisinden bir dövüş sahnesi paylaştı

Tam Boyutta Gör

Yılın belki de en heyecanla beklenen dizisi olan The Witcher'ın seyircilerle buluşmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Yapımcı firma Netflix, diziden yeni fotoğraflar ve videolar paylaşmaya devam ediyor. Bugün ise bir dövüş sahnesine ait kısa bir sahne paylaşıldı.

--Spoiler--

Yayınlanan sahnede kitaptan bazı karakterleri ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. "İkisini de öldürün!" şeklinde bağıran kadın Ciri'nin anneannesi Kraliçe Calanthe. Geralt ile birlikte dövüşen kirpi kafalı kişi ise Duny veya daha bilinen ismiyle Emhyr var Emreis, yani Ciri'nin babası.

--Spoiler--

Görüntüler bir Twitter hesabında paylaşılmış bu nedenle biraz değişiklik yapılmış olabilir. Nihai halinin daha kanlı olacağını tahmin ediyoruz. Dövüş sahnesi genel anlamıyla fena görünmüyor ancak muhtemelen dizide çok daha iyileri de bizleri bekliyor olacak.



Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. Netflix'in diziyle ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:



"Mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır."



İlk sezonu toplam sekiz bölümden oluşan The Witcher, 20 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. Netflix, orijinal içerik anlamında bu yılki en büyük kozu olan The Witcher'ı Noel tatil döneminde yayınlayarak daha fazla seyirciye ulaşmak istiyor.



Bakalım The Witcher, televizyonun yeni Game of Thrones'u olabilecek mi.