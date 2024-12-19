The Penguin dizisinin 2. sezonu için çalışmalar başladı

The Batman filminin yönetmeni olan, The Penguin dizisinde de yapımcı olarak epey aktif bir rol üstlenen Matt Reeves, dizinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. 2. sezon için çalışmaların başladığını doğrulayan yönetmen, The Penguin'i yeni bir sezonla devam ettirmek için dizinin başındaki isim olan Lauren LeFranc ile görüşmelere başladıklarını açıkladı.
Matt Reeves, 2. Sezon İçin Görüşmelere Başladıklarını Doğruladı
2. sezon için görüşmelere başladıklarını doğrulayan Matt Reeves bunun ötesinde bir detay vermedi. Ancak daha önce ortaya çıkan detaylar sayesinde Penguin karakterinin The Batman 2'de de yer alacağını biliyoruz. Bu karaktere hayat veren ünlü oyuncu Colin Farrell, The Batman 2'de rol alacağını açıklamıştı. Bu yüzden 2. sezonda hikâyenin nasıl ilerleyeceği konusunda bu filmde yaşananlar da belirleyici olacaktır.
The Penguin, The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor. Dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un öldürülmesinin ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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