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    Anlık Bildirim

    The Penguin dizisinin 2. sezonu için çalışmalar başladı

    Bu yıl ekrana gelen ilk sezonu büyük beğeni kazanan The Penguin dizisi 2. sezonuyla geri dönebilir. Matt Reeves, yeni sezon için dizinin hayranlarını umutlandıracak açıklamalarda bulundu.
    The Penguin 2. sezon için ilk adımlar atılıyor Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı The Batman'in spin-off dizisi olan The Penguin, 2024'e damga vuran dizilerden biri oldu. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece olumlu yorumlar alan dizi, izlenme rakamlarıyla da HBO'nun yüzünü güldürdü. Dizinin böylesine başarılı olması, 2. sezon ihtimalini de ortaya çıkardı. Nitekim bu ihtimal son günlerde çok daha somut bir hâl almaya başladı.

    The Batman filminin yönetmeni olan, The Penguin dizisinde de yapımcı olarak epey aktif bir rol üstlenen Matt Reeves, dizinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. 2. sezon için çalışmaların başladığını doğrulayan yönetmen, The Penguin'i yeni bir sezonla devam ettirmek için dizinin başındaki isim olan Lauren LeFranc ile görüşmelere başladıklarını açıkladı.

    Matt Reeves, 2. Sezon İçin Görüşmelere Başladıklarını Doğruladı

    2. sezon için görüşmelere başladıklarını doğrulayan Matt Reeves bunun ötesinde bir detay vermedi. Ancak daha önce ortaya çıkan detaylar sayesinde Penguin karakterinin The Batman 2'de de yer alacağını biliyoruz. Bu karaktere hayat veren ünlü oyuncu Colin Farrell, The Batman 2'de rol alacağını açıklamıştı. Bu yüzden 2. sezonda hikâyenin nasıl ilerleyeceği konusunda bu filmde yaşananlar da belirleyici olacaktır.

    The Penguin, The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor. Dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un öldürülmesinin ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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