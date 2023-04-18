Netflix yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybetti: İşte yeni kral

Tam Boyutta Gör Netflix hiç şüphesiz ki çevrimiçi film ve dizi tüketme biçimimizdeki devrimi ve değişimi başlatarak tarihe geçti. Buna paralel olarak Kuzey Amerikalı şirket uzun yıllar boyunca kendi yarattığı pazarın hakimi konumundaydı.

Google'dan acil çağrı: Chrome'u hemen güncelleyin 19 sa. önce eklendi

Netflix'in birkaç yıl boyunca bu alandaki tek şirket olarak pazarı istediği gibi şekillendirdiğini hatırlatalım. Ancak son yıllarda dijital yayın pazarı bir niş olmaktan çıkarak deyim yerindeyse devlerin arenası haline geldi.

Zamanla rekabet büyük isimlerin sektöre girmesiyle birlikte alevlendi. Apple, HBO ve Paramount gibi devlerin yanı sıra Amazon ve Disney gibi önde gelen firmalar kendi dijital yayın hizmetlerini sunmaktan geri kalmadılar.

2023'ün ortalarına yaklaştığımız şu dönemde Netflix artık yayın platformları pazarındaki liderliğini kaybetmiş görünüyor. Birinciliği hali hazırda diğer tüm rakiplerinden daha yüksek pazar payına sahip olan Amazon Prime Video ele geçirdi.

Tam Boyutta Gör

Yeni kral Amazon Prime Video

JustWatch tarafından yapılan ölçümler tüm yayın platformlarının ana pazarı olan ABD'ye odaklandı. Dolayısı ile ortaya çıkan tablonun bu segmentteki mevcut eğilimleri ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. İşte yayın akışı pazar payı sıralaması:

Amazon Prime Video: %21

Netflix: %20

Disney+: %15

HBO Max: %14

Hulu: %11

Paramount+: %7

Apple TV+: %6

Diğerleri: %6

Sonuç olarak etrafı neredeyse eşit pazar payına sahip güçlü rakipleri tarafından kuşatılmış Netflix için bu durum küçük çaplı bir deprem olarak nitelendirilebilir. Dijital yayın platformları alanındaki rekabetin ilerleyen dönemlerde nasıl şekil alacağını hep birlikte göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Netflix yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybetti