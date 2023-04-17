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Arama devi Google, Chrome tarayıcısı için plan dahilinde olmayan bir "acil durum" güncellemesi yayınladı. Sebebi belli: bilgisayar korsanlarının aktif olarak istismar ettiği bir sıfır gün güvenlik açığını ortadan kaldırmak.

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Chrome için yayınlanan 112.0.5615.121 numaralı güncelleme CVE-2023-2033 referans numaralı açığı gideriyor. Bunun aynı zamanda 2023'ün başından bu yana Chrome'da görülen ilk sıfır gün güvenlik açığı olduğunu belirtelim.

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Tarayıcınızı acilen güncelleyin

V8 JavaScript motorunda bulunan kaynaklanan açık, saldırganların kötü amaçlı bir web sitesi aracılığıyla kurbanın sisteminde rasgele kod yürütmesine olanak tanıyor. Bunun sonucunda cihaz üzerinde tam kontrol elde ediliyor.

Google, Chrome kullanıcılarına tarayıcılarını güncellemek için yeterli zaman tanımak amacıyla güvenlik açığının teknik ayrıntılarını açıklamadı. Tarayıcını "Yardım" bölümünde yer alan "Google Chrome Hakkında" menüsüne giderek güncelleyebilirsiniz.

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Google'dan acil çağrı: Chrome'u hemen güncelleyin