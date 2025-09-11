Netflix'in BioShock filmi şekillenmeye başlıyor; Hikâye ilk oyuna odaklanacak

Netflix çatısı altında hazırlanan BioShock filminin doğrudan bir oyunun hikâyesini mi filme uyarlayacağı, yoksa BioShock evreninde geçen yeni bir hikâye mi anlatacağı belirsizliğini koruyordu. Ancak bu belirsizlik dün ortadan kalktı. Filmin yapımcıları arasında yer alan Roy Lee, The Direct'e verdiği röportajda, ilk BioShock oyununun hikâyesini ekrana taşıyacaklarını söyledi.
BioShock Filmi, Yönetmen Francis Lawrence'in Sıradaki Filmi Olacak
Roy Lee, BioShock filmin ne zaman sete çıkacağı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Lee, net bir tarih vermese de BioShock'un yönetmen Francis Lawrence'in sıradaki filmi olacağını açıkladı. Ben Efsaneyim ve Constantine gibi filmlerle tanınan Lawrence, yeni Açlık Oyunları filminin çekimlerini tamamladıktan sonra BioShock'a geçecek. Bu da projenin çok yakın bir gelecekte gerçeğe dönüştürüleceği anlamına geliyor. Çünkü yeni Açlık Oyunları filminin çekimleri tamamlanmak üzere.
2007’de çıkan ilk BioShock oyunu, oyuncuları Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde yer alan gizli şehir Rapture’a götürüyor. Başlangıçta bir ütopya olarak inşa edilen ama zamanla distopik bir kabusa dönüşen bu şehir, Jack için tehlikelerle dolu bir labirente dönüşüyor. BioShock, yalnızca sürükleyici oynanışıyla değil, aynı zamanda felsefi arka planıyla da öne çıkan bir yapımdı. Bu yüzden film uyarlamasının da oyunun bu yönünü yansıtmasını bekleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...