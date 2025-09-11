Netflix'in BioShock filmi şekillenmeye başlıyor; Hikâye ilk oyuna odaklanacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle konsepti ve hikâyesiyle akıllarda yer eden oyunlardan biri olan BioShock'un sinemaya uyarlanması yıllardır gündemde. Son 10 yılda bu projeyi hayata geçirmek için farklı yönetmen ve stüdyolarla pek çok proje geliştirildi ama bunlardan hiçbiri nihayete erdirilemedi. Ne var ki Netflix çatısı altında hazırlanan son versiyon, şeytanın bacağını kıracak gibi duruyor. Oyun uyarlamalarına olan ilginin artmasıyla birlikte iyiden iyiye ivme kazanan proje, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Netflix çatısı altında hazırlanan BioShock filminin doğrudan bir oyunun hikâyesini mi filme uyarlayacağı, yoksa BioShock evreninde geçen yeni bir hikâye mi anlatacağı belirsizliğini koruyordu. Ancak bu belirsizlik dün ortadan kalktı. Filmin yapımcıları arasında yer alan Roy Lee, The Direct'e verdiği röportajda, ilk BioShock oyununun hikâyesini ekrana taşıyacaklarını söyledi.

BioShock Filmi, Yönetmen Francis Lawrence'in Sıradaki Filmi Olacak

Roy Lee, BioShock filmin ne zaman sete çıkacağı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Lee, net bir tarih vermese de BioShock'un yönetmen Francis Lawrence'in sıradaki filmi olacağını açıkladı. Ben Efsaneyim ve Constantine gibi filmlerle tanınan Lawrence, yeni Açlık Oyunları filminin çekimlerini tamamladıktan sonra BioShock'a geçecek. Bu da projenin çok yakın bir gelecekte gerçeğe dönüştürüleceği anlamına geliyor. Çünkü yeni Açlık Oyunları filminin çekimleri tamamlanmak üzere.

2007’de çıkan ilk BioShock oyunu, oyuncuları Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde yer alan gizli şehir Rapture’a götürüyor. Başlangıçta bir ütopya olarak inşa edilen ama zamanla distopik bir kabusa dönüşen bu şehir, Jack için tehlikelerle dolu bir labirente dönüşüyor. BioShock, yalnızca sürükleyici oynanışıyla değil, aynı zamanda felsefi arka planıyla da öne çıkan bir yapımdı. Bu yüzden film uyarlamasının da oyunun bu yönünü yansıtmasını bekleyebiliriz.

