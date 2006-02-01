Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netgear ve Skype'den VoIP cep telefonu ; Wi-Fi kablosuz Internet üzerinden ücretsiz görüşün

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
8,2b
1
13
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Netgear ve Skype'nin ortak geliştirdikleri yeni kablosuz VoIP telefonu Netgear Skype WiFi Mobile Phone, Wi-Fi kablosuz Internet erişiminin olduğu her yerde kullanıcıların Skype üyelikleri üzerinden, PC bağımsız görüşme yapabilmelerini sağlıyor. VoIP, hızlı Internet bağlantısının yaygınlaşması ile oldukça popülerlik kazanmış durumda. Geniş bant Internet bağlantısının olduğu her yerde ek bir bedel ödemeden Internet üzerinden sesli görüşme imkanı sunan teknoloji ileride WiMax gibi uzun mesafe kablosuz bağlantıların yaygınlaşması ile cep telefonlarının bile yerini alabilecek yeterlilikte.

Skype, geçtiğimiz yıl Wi-Fi destekli PDA'lar ile başlattığı taşınabilir cihazlar ile VoIP görüşme yapılabilmesi atağını bu sene kendi özel telefonu ile devam ettirecek. Kullanıcılarına ücretsiz olarak Internet üzerinden VoIP görüşmeleri yapma imkanı veren Skype, düşük bir ücret karşılığında VoIP üzerinde normal telefonlarında aranabilmesini sağlamakta. Oldukça popüler olan ve şu ana dek 246 milyondan fazla kez download edilen program, geçtiğimiz sene eBay tarafından 2.4 milyar dolardan fazla bir bedel ödenerek satın alındı.


Netgear'ın geliştirdiği Skype Wi-Fi Phone, kullanıcılara bilgisayar bağımsız herhangi bir Wi-Fi erişim noktasından Skype hesaplarına bağlanarak VoIP üzerinden sesli görüşme imkanı sunacak. 802.11b ve 802.11g kablosuz ağlarda çalışabilen telefon, donanımsal olarak 40/64 ve 128bit WEP şifreleme yapabiliyor. 3 saate yakın konuşma süresi sunacağı belirtilen cihazın fiyatı ve diğer teknik özellikleri hakkında şu an için bilgi bulunmamakta. Netgear, 2006'nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen telefonun çıkışıyla birlikte ayrıntılı bilginin ve fiyatında açıkalanacağını belirtiyor.

Cep telefonu tasarım ve seçilen renk ile Sonyericsson T630'u andırmakta. Skype üzerinden normal telefonlarında düşük ücretler ile aranabiliyor olması, Wi-Fi erişim noktalarının çokluğu ve telefonun küçüklüğü göz önüne alındığında ürünün kullanıcılar tarafından oldukça ilgi göreceği kesin. Wi-Fi'ın erişim noktası değiştiğinde kesilmesi ve erişim noktalarının kapsama alanlarının çok geniş olmaması şu an için VoIP telefonların, cep telefonlarının varlığını tehdit etmesini engellemekte. Fakat WiMax ile genişleyecek kapsama alanı ve bu tip telefonların kazanacakları hareket esnasında dahi VoIP üzerinden görüşme yapabilme yeteneği, kullanıcıların cep telefonlarından tamamen vaz geçmeselerde yanlarında bir tane de WiMax destekli VoIP telefon taşımalarına neden olabilir.


http://www.netgear.com/pressroom/press_releasesdetail.php?id=305 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olzii 13 yıl
aslında boyle bır makıne benım ıcın cok hos olur.kampuste genıs bır baglantı var.hep okulda oyalanırım valla eve gıtmem:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Acharad 13 yıl
büyük spotlar üzerinde geniş yerel servisler gelişse daha çok kullanıcı alanı bulur. Ve şimdiki hosting servisleri gibi binlerce küçük telekom servisciği de türer bu yolla.. 3GSM sisteminden daha çok tutuyorum desem yeridir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
someone74 13 yıl
Konuşma süresi ve tasarımı pek iyi değil ama işlevselliği sebebiyle tutulur mu dersiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Acemi_Uyducu 13 yıl
MSN ime bunu yapıcağımı espri olsun diye yazmıştım. bu kadar çabuk beklemiyordum açıkcası. konuşma süreside tasarımıda değişecektir. ama kalabalık ortamlarda geniş bant sıkıntısı türkiye için uygun olmadığını söylüyor. belki şifreli wifi olan evinizde kullanırsınız ama telefon alışkanlıkları 3g ile de çok değişecektir. çokta bedava değil bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8187 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wifi, bedava
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim