Netgear ve Skype'den VoIP cep telefonu ; Wi-Fi kablosuz Internet üzerinden ücretsiz görüşün

Netgear ve Skype'nin ortak geliştirdikleri yeni kablosuz VoIP telefonu Netgear Skype WiFi Mobile Phone, Wi-Fi kablosuz Internet erişiminin olduğu her yerde kullanıcıların Skype üyelikleri üzerinden, PC bağımsız görüşme yapabilmelerini sağlıyor. VoIP, hızlı Internet bağlantısının yaygınlaşması ile oldukça popülerlik kazanmış durumda. Geniş bant Internet bağlantısının olduğu her yerde ek bir bedel ödemeden Internet üzerinden sesli görüşme imkanı sunan teknoloji ileride WiMax gibi uzun mesafe kablosuz bağlantıların yaygınlaşması ile cep telefonlarının bile yerini alabilecek yeterlilikte.



Skype, geçtiğimiz yıl Wi-Fi destekli PDA'lar ile başlattığı taşınabilir cihazlar ile VoIP görüşme yapılabilmesi atağını bu sene kendi özel telefonu ile devam ettirecek. Kullanıcılarına ücretsiz olarak Internet üzerinden VoIP görüşmeleri yapma imkanı veren Skype, düşük bir ücret karşılığında VoIP üzerinde normal telefonlarında aranabilmesini sağlamakta. Oldukça popüler olan ve şu ana dek 246 milyondan fazla kez download edilen program, geçtiğimiz sene eBay tarafından 2.4 milyar dolardan fazla bir bedel ödenerek satın alındı.



Netgear'ın geliştirdiği Skype Wi-Fi Phone, kullanıcılara bilgisayar bağımsız herhangi bir Wi-Fi erişim noktasından Skype hesaplarına bağlanarak VoIP üzerinden sesli görüşme imkanı sunacak. 802.11b ve 802.11g kablosuz ağlarda çalışabilen telefon, donanımsal olarak 40/64 ve 128bit WEP şifreleme yapabiliyor. 3 saate yakın konuşma süresi sunacağı belirtilen cihazın fiyatı ve diğer teknik özellikleri hakkında şu an için bilgi bulunmamakta. Netgear, 2006'nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen telefonun çıkışıyla birlikte ayrıntılı bilginin ve fiyatında açıkalanacağını belirtiyor.

Cep telefonu tasarım ve seçilen renk ile Sonyericsson T630'u andırmakta. Skype üzerinden normal telefonlarında düşük ücretler ile aranabiliyor olması, Wi-Fi erişim noktalarının çokluğu ve telefonun küçüklüğü göz önüne alındığında ürünün kullanıcılar tarafından oldukça ilgi göreceği kesin. Wi-Fi'ın erişim noktası değiştiğinde kesilmesi ve erişim noktalarının kapsama alanlarının çok geniş olmaması şu an için VoIP telefonların, cep telefonlarının varlığını tehdit etmesini engellemekte. Fakat WiMax ile genişleyecek kapsama alanı ve bu tip telefonların kazanacakları hareket esnasında dahi VoIP üzerinden görüşme yapabilme yeteneği, kullanıcıların cep telefonlarından tamamen vaz geçmeselerde yanlarında bir tane de WiMax destekli VoIP telefon taşımalarına neden olabilir.

http://www.netgear.com/pressroom/press_releasesdetail.php?id=305