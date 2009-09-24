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NetNewsWire App artık Google Reader destekliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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RSS okuyucu yazılımlarıyla internet haberciliğine yön veren şirketlerin başında gelen Newsgator, iPhone/iPod Touch kullanıcılarına yönelik NetNewsWire yazılımın yeni sürümünü AppStore'da 2 dolardan satışa sundu.

Yeni versiyonun en dikkat çeken yeniliği ise yazılımın Google'ın RSS okuyucusu "Reader"'la uyumlu hale getirilmesi olmuş. Bunun yanında istediğiniz haberleri arkadaşlarınızla paylaşmanız için Twitter ve haberleri saklamanıza imkan veren Instapaper desteği de sunmaya başlayan NetNewsWire'ın reklam içeren ücretsiz versiyonuda bulunuyor. Ekim ayından itibaren 5 dolardan satılmaya başlanacak uygulama hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve indirimdeyken satın almak için burayı tıklayınız (iTunes gerektirir).

NetNewsWire App artık Google Reader destekliyor
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NetNewsWire App artık Google Reader destekliyor
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gun 10 yıl
Sanırım Google Reader kullanan çok kişi yok.
Türkiye'de RSS kullanımında kısıtlı olduğunu düşünürsek yorum gelmemesi normal olmuş bile denebilir.
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Vipracing 10 yıl
Google Reader'ı severek kullanıyorum gerçi mobil browser üstünden çok efektif olmuyordu ama bu programı öğrendiğim iyi oldu teşekkürler
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