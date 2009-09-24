NetNewsWire App artık Google Reader destekliyor

RSS okuyucu yazılımlarıyla internet haberciliğine yön veren şirketlerin başında gelen Newsgator, iPhone/iPod Touch kullanıcılarına yönelik NetNewsWire yazılımın yeni sürümünü AppStore'da 2 dolardan satışa sundu.

Yeni versiyonun en dikkat çeken yeniliği ise yazılımın Google'ın RSS okuyucusu "Reader"'la uyumlu hale getirilmesi olmuş. Bunun yanında istediğiniz haberleri arkadaşlarınızla paylaşmanız için Twitter ve haberleri saklamanıza imkan veren Instapaper desteği de sunmaya başlayan NetNewsWire'ın reklam içeren ücretsiz versiyonuda bulunuyor. Ekim ayından itibaren 5 dolardan satılmaya başlanacak uygulama hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve indirimdeyken satın almak için burayı tıklayınız (iTunes gerektirir).

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör