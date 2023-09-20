Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzünün ilk insanlı deneyleri için düğmeye bastı

Neuralink, denek toplamaya başladı
PRIME Study (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface anlamına geliyor, ancak bu kısaltma hiçbir anlam ifade etmiyor) aynı anda üç şeyi araştırmaya hazırlanıyor. Birincisi, Neuralink'in beyin-bilgisayar cihazı olan N1 implantı. İkincisi, cihazı yerleştirecek olan cerrahi robot R1 robotu. Üçüncüsü ise N1'e bağlanan ve beyin sinyallerini bilgisayar eylemlerine çeviren yazılım olan N1 Kullanıcı Uygulaması. Neuralink, sistemin üç parçasının da hem güvenliğini hem de etkinliğini test etmeyi planladığını söylüyor.
Altı yıllık test sürecine dikey omurilik yaralanması veya ALS nedeniyle kuadriplejisi (felç) olan, 22 yaşın üzerinde ve çalışmanın bir parçası olmak için güvenilir bir bakıcıya sahip olan kişiler aranıyor. Açık olmak gerekirse: bu, Musk'ın yıllardır bahsettiği her şeyi kapsayan beyin bilgisayarı değil. Musk yıllarca telepati potansiyelinden ve insanların yapay zekaya ayak uydurmasına yardımcı olmak için Neuralink'i kullanmaktan bahsetti ve Neuralink'in test etmeyi planladığı sistem bu hedefe yakın bir şey değil. Ancak bu hedef doğrultusunda atılan bir adım.
Program 6 yıl sürecek
Neuralink, hem Musk'ın aşırı vaatleri hem de şirketin iç uygulamaları nedeniyle yıllar boyunca tartışmaların mıknatısı oldu. Örneğin testlerde maymunlara uygulanan muamele defalarca sorun oldu. Musk kısa süre önce testlerin sadece "terminal maymunlar" üzerinde yapıldığını ve Neuralink implantı nedeniyle hiçbir maymunun ölmediğini söyledi, ancak düzenleyiciler hayvanlara uygulanan muameleyle ilgili pek çok sorun tespit etti. Şirket ayrıca maymunlardan çıkarılan patojen bulaşmış cihazları yasadışı olarak naklettiği için soruşturma altında.
RIME Study'ye katılanlar ilk olarak 18 aylık bir çalışmaya katılacaklar. Bundan sonra, haftada en az iki saatlerini beyin-bilgisayar arayüzü araştırma oturumlarında geçirecekler ve önümüzdeki beş yıl boyunca aralıklarla test edilecekler. Neuralink kaç denek aradığını ya da çalışmaya ne zaman başlamayı planladığını söylemiyor ancak yalnızca çalışma yerine gidiş geliş gibi "çalışmayla ilgili masrafları" karşılamayı planladığını belirtiyor. Neuralink 2017'den beri N1 sistemi üzerinde çalışıyor ve sektörde ticari bir BCI (beyin-bilgisayar arayüzü) geliştirmeye başlayan ilk şirketlerden biri.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/9/19/23880861/neuralink-human-clinical-trial-n1-implant https://neuralink.com/blog/first-clinical-trial-open-for-recruitment/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.