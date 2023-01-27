New York, en büyük fosil elektrik tesisini rüzgar enerjisiyle değiştiriyor

ABD’nin karbon emisyonlarını nötrleme planları kapsamında her eyalet, bölge ve şehir kendi projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. New York merkezli bir enerji varlığı yöneticisi olan ve Ravenswood Generating Station'u ana varlığı olarak gören Rise Light & Power, New York Eyaleti Enerji Araştırma ve Geliştirme Kurumu'na (NYSERDA) açık deniz rüzgar tesisi teklifinde bulundu.
New York'un en büyük elektrik tesisi rüzgar enerjisine geçiyor
Yapılan teklifin kapsamı oldukça büyük ancak proje, deniz kıyısındaki 27 dönümlük petrol ve gaz sanayi sahasının New York'un beşte birine açık deniz rüzgar enerjisiyle güç sağlayacak bir enerji merkezine dönüştürülmesini hedefliyor.
Ravenswood açık deniz rüzgar projesi mevcut fiziki ve elektrik altyapısını yeniden kullanacak ve bu da New Yorklu elektrik faturası mükelleflerine tasarruf sağlayacak. Açık deniz rüzgar tesisinden mevcut santrale elektrik bağlantısı sağlanacak ve şehrin elektrik sistemine entegre edilecek. Öte andan projenin önemli bir topluluk desteği de bulunuyor zira şehrin bu bölgesinde hava kalitesi oldukça düşük ve astım oranı hayli yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?