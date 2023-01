New York, en büyük fosil elektrik tesisini rüzgar enerjisiyle değiştiriyor

Tam Boyutta Gör Enerji endüstrisi büyük bir hızla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla iyiden iyiye bütünleşiyor. Neredeyse her ülke fosil yakıtlardan elde edilen enerji üretimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırıyor. Bu alanda en radikal örnek ise ABD’nin kalabalık şehri New York’tan geldi.

ABD’nin karbon emisyonlarını nötrleme planları kapsamında her eyalet, bölge ve şehir kendi projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. New York merkezli bir enerji varlığı yöneticisi olan ve Ravenswood Generating Station'u ana varlığı olarak gören Rise Light & Power, New York Eyaleti Enerji Araştırma ve Geliştirme Kurumu'na (NYSERDA) açık deniz rüzgar tesisi teklifinde bulundu.

New York'un en büyük elektrik tesisi rüzgar enerjisine geçiyor

New York'un en büyük fosil enerji tesisi Ravenswood Generating Station, açık deniz rüzgar enerjisi ile değiştirilecek. Bu üretim tesisi hali hazırda fosil yakıtları yakarak New York şehrinin yüzde 20'sine güç sağlıyor. Bu elektrik tesisi 2.480 megavatlık bir enerji kapasitesi sunuyor.

Yapılan teklifin kapsamı oldukça büyük ancak proje, deniz kıyısındaki 27 dönümlük petrol ve gaz sanayi sahasının New York'un beşte birine açık deniz rüzgar enerjisiyle güç sağlayacak bir enerji merkezine dönüştürülmesini hedefliyor.

Ravenswood açık deniz rüzgar projesi mevcut fiziki ve elektrik altyapısını yeniden kullanacak ve bu da New Yorklu elektrik faturası mükelleflerine tasarruf sağlayacak. Açık deniz rüzgar tesisinden mevcut santrale elektrik bağlantısı sağlanacak ve şehrin elektrik sistemine entegre edilecek. Öte andan projenin önemli bir topluluk desteği de bulunuyor zira şehrin bu bölgesinde hava kalitesi oldukça düşük ve astım oranı hayli yüksek.

