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    ABD’li bir girişim verimliliği yüzde 40’ı aşan ısı motoru üretmeye başladı

    Antora Energy, 2 MW'lık yeni fabrikasının termal depolama uygulamaları için termofotovoltaik hücreler üreteceğini açıkladı. Geliştirilen hücreler yüzde 40’ı aşan verimliliğe sahip.
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    Verimliliği yüzde 40’ı aşan ısı motoru üretilmeye başlandı Tam Boyutta Gör
    ABD’li bir girişim olan Antora Energy, California'daki 2 MW kapasiteli termofotovoltaik (TPV) hücre fabrikasında ısı motoru üretmeye başladığını duyurdu. Geliştirilen yeni TPV hücreler, verimlilik konusunda oldukça iddialı bir seviyede. Firmaya göre bu hücreler yüzde 40’ı aşan bir verimlilik oranına sahip.

    Verimlilikte yüzde 40 aşıldı

    Termofotovoltaik hücreler (TPV), geleneksel fotovoltaik hücrelerde elektrik üretmek için termal radyasyon kullanan bir enerji üretim teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. TPV sistemleri genellikle 1.000 C'ye yakın veya ötesinde yüksek sıcaklıklara ulaşabilen termal yayıcı ve ısı kaynağından gelen fotonları emebilen bir fotovoltaik diyot hücrelerinden oluşuyor.

    Verimliliği yüzde 40’ı aşan ısı motoru üretilmeye başlandı Tam Boyutta Gör
    Bu teknoloji, güneş ışığını tüm güneş spektrumunda yakalayabildiği ve geleneksel fotovoltaiklerin sınırını aşacak potansiyele sahip olduğu için bilim insanlarının uzunca bir süredir ilgisini çekiyordu. Bununla birlikte, TPV paneller hala optik ve termal kayıplardan muzdarip olduğundan, şimdiye kadar ticari olarak uygulanabilir olmaktan uzaktaydı. Antora Energy, şimdi bu kritik eşiklerin her ikisini de aşarak yüzde 40'ın üzerinde ısıdan elektriğe dönüşüm verimliliği gösterdi ve TPV'yi büyük ölçekte üretebileceğini duyurdu.

    Şirketin CEO’su CEO Andrew Ponec yaptığı açıklamada, "Hücreler, geleneksel güneş hücrelerinden daha yüksek performansa sahip olan III-V yarı iletkenlere dayanıyor ve benzer boyuttaki cihazlardan 100 kat daha fazla güç üretiyor. Hücreler herhangi bir yüksek sıcaklık ısı kaynağını elektriğe dönüştürebilir ve en önemli uygulamaları enerji depolamadır” ifadelerini kullandı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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