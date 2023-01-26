ABD’li bir girişim verimliliği yüzde 40’ı aşan ısı motoru üretmeye başladı

Termofotovoltaik hücreler (TPV), geleneksel fotovoltaik hücrelerde elektrik üretmek için termal radyasyon kullanan bir enerji üretim teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. TPV sistemleri genellikle 1.000 C'ye yakın veya ötesinde yüksek sıcaklıklara ulaşabilen termal yayıcı ve ısı kaynağından gelen fotonları emebilen bir fotovoltaik diyot hücrelerinden oluşuyor.
Şirketin CEO’su CEO Andrew Ponec yaptığı açıklamada, "Hücreler, geleneksel güneş hücrelerinden daha yüksek performansa sahip olan III-V yarı iletkenlere dayanıyor ve benzer boyuttaki cihazlardan 100 kat daha fazla güç üretiyor. Hücreler herhangi bir yüksek sıcaklık ısı kaynağını elektriğe dönüştürebilir ve en önemli uygulamaları enerji depolamadır” ifadelerini kullandı.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?