ABD’li bir girişim verimliliği yüzde 40’ı aşan ısı motoru üretmeye başladı

Tam Boyutta Gör ABD’li bir girişim olan Antora Energy, California'daki 2 MW kapasiteli termofotovoltaik (TPV) hücre fabrikasında ısı motoru üretmeye başladığını duyurdu. Geliştirilen yeni TPV hücreler, verimlilik konusunda oldukça iddialı bir seviyede. Firmaya göre bu hücreler yüzde 40’ı aşan bir verimlilik oranına sahip.

Verimlilikte yüzde 40 aşıldı

Termofotovoltaik hücreler (TPV), geleneksel fotovoltaik hücrelerde elektrik üretmek için termal radyasyon kullanan bir enerji üretim teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. TPV sistemleri genellikle 1.000 C'ye yakın veya ötesinde yüksek sıcaklıklara ulaşabilen termal yayıcı ve ısı kaynağından gelen fotonları emebilen bir fotovoltaik diyot hücrelerinden oluşuyor.

Tam Boyutta Gör Bu teknoloji, güneş ışığını tüm güneş spektrumunda yakalayabildiği ve geleneksel fotovoltaiklerin sınırını aşacak potansiyele sahip olduğu için bilim insanlarının uzunca bir süredir ilgisini çekiyordu. Bununla birlikte, TPV paneller hala optik ve termal kayıplardan muzdarip olduğundan, şimdiye kadar ticari olarak uygulanabilir olmaktan uzaktaydı. Antora Energy, şimdi bu kritik eşiklerin her ikisini de aşarak yüzde 40'ın üzerinde ısıdan elektriğe dönüşüm verimliliği gösterdi ve TPV'yi büyük ölçekte üretebileceğini duyurdu.

Raylara döşenen güneş panelleri ile elektrik üretmek 1 gün önce eklendi

Şirketin CEO’su CEO Andrew Ponec yaptığı açıklamada, "Hücreler, geleneksel güneş hücrelerinden daha yüksek performansa sahip olan III-V yarı iletkenlere dayanıyor ve benzer boyuttaki cihazlardan 100 kat daha fazla güç üretiyor. Hücreler herhangi bir yüksek sıcaklık ısı kaynağını elektriğe dönüştürebilir ve en önemli uygulamaları enerji depolamadır” ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Verimliliği yüzde 40’ı aşan ısı motoru üretilmeye başlandı