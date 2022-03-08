Immutable X NFT platformu 2.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Kripto para dünyasında tek bir üründe en fazla ticaret hacminin gerçekleştiği NFT pazarı kendi Unicorn girişimlerini çıkarmaya devam ediyor. Bored Ape Yacht Club geliştiricisinin 5 milyar dolara ulaşmasının ardından Immutable X platformu da önemli bir aşamaya geçti.

Immutable X

Borsalarda IMX olarak işlem gören Immutable platformu Ethereum ağında ikinci katman ölçekleme çözümleri geliştiriyor. Böylece NFT ticaretinde en düşük aktarım ücretleri elde ediliyor. God Unchained ve Guild of Guardians gibi iki önemli NFT oyunu geliştiren bir de stüdyosu mevcut. Yakın zamanda Riot Games genel yöneticisini de kadrosuna katmıştı.

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Bugüne kadar önemli yatırımlar alan Immutable, geçtiğimiz hafta Animoca Brands ve Tencent gibi firmalardan oluşan bir yatırım grubundan 200 milyon dolar daha yatırım aldı. Böylece toplam değerlemesi 2.5 milyar dolara ulaştı.

Immutable yıl içerisinde global pazara daha hızlı bir şekilde büyümeyi amaçlıyor. GameStop, TikTok, OpenSea gibi devlerle NFT pazar yeri konusunda çalışmalar başladı. Ayrıca oyun geliştiriciler için 100 milyon dolarlık bir sponsor desteği hazırlandı. Yine yıl sonuna kadar 200 kişiye daha iş pozisyonu açılması planlanıyor. IMX kripto parası bu haberle yüzde 50 civarında artış yaşadı.

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