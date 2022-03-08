Immutable X NFT platformu 2.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Kripto para dünyasında tek bir üründe en fazla ticaret hacminin gerçekleştiği NFT pazarı kendi Unicorn girişimlerini çıkarmaya devam ediyor. Bored Ape Yacht Club geliştiricisinin 5 milyar dolara ulaşmasının ardından Immutable X platformu da önemli bir aşamaya geçti.
Immutable X
Borsalarda IMX olarak işlem gören Immutable platformu Ethereum ağında ikinci katman ölçekleme çözümleri geliştiriyor. Böylece NFT ticaretinde en düşük aktarım ücretleri elde ediliyor. God Unchained ve Guild of Guardians gibi iki önemli NFT oyunu geliştiren bir de stüdyosu mevcut. Yakın zamanda Riot Games genel yöneticisini de kadrosuna katmıştı.
Bugüne kadar önemli yatırımlar alan Immutable, geçtiğimiz hafta Animoca Brands ve Tencent gibi firmalardan oluşan bir yatırım grubundan 200 milyon dolar daha yatırım aldı. Böylece toplam değerlemesi 2.5 milyar dolara ulaştı.
Immutable yıl içerisinde global pazara daha hızlı bir şekilde büyümeyi amaçlıyor. GameStop, TikTok, OpenSea gibi devlerle NFT pazar yeri konusunda çalışmalar başladı. Ayrıca oyun geliştiriciler için 100 milyon dolarlık bir sponsor desteği hazırlandı. Yine yıl sonuna kadar 200 kişiye daha iş pozisyonu açılması planlanıyor. IMX kripto parası bu haberle yüzde 50 civarında artış yaşadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..