Bu devrimsel ince film ile normal gözlükler gece görüşü yeteneği kazanabilir

- Normal gözlüklere entegre ebilebilir
- Görünen ve görünmeyen ışığı tek bir görüntüde yakalayabiliyor
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Normal gözlüklere entegre ebilebilir
Avustralya'daki ARC Dönüştürücü Meta-Optik Sistemler Mükemmeliyet Merkezi'nden (TMOS) araştırmacılar, hantal ve pahalı başlıkları ve lens sistemlerini ortadan kaldırarak gece görüş teknolojisini erişilebilir ve giyilebilir hale getirme arayışına girdiler. Bunun sonucunda geliştirdikleri ultra ince gece görüş filtreleriyle sıradan gözlüklerin gece görüşü kazanabileceğini gösterdiler. Bu teknoloji, gece yürüyüşü, gece araba kullanımı, güvenlik gibi birçok alanda insanlara fayda sağlama potansiyeli taşıyor.
Görünen ve görünmeyen ışığı tek bir görüntüde yakalayabiliyor
Bunun dışında geleneksel kızılötesi ve görünür görüntüleme sistemleri orjinal görüntüyü üretecek donanıma sahip değiller. Dolayısıyla her spektrumdaki görüntü ayrı ayrı yakalanıyor. Öte yandan, yeni teknolojiyle hem görünen hem de görünmeyen (kızılötesi) ışık aynı anda yakalanabiliyor. Dolayısıyla karanlıkta çok daha kaliteli görüntü yakalamak mümkün oluyor.
Araştırmanın yazarı Rocio Camacho Morales çalışmalarıyla ilgili şunları söylüyor: "Bu çalışma, yerel olmayan bir meta yüzeyde 1550 nm kızılötesinden görünür 550 nm ışığa yüksek çözünürlüklü yukarı dönüşüm görüntülemesinin ilk gösterimi olma özelliği taşıyor. Bu dalga boylarını seçiyoruz çünkü 1.550 nm, kızılötesi bir ışıktır ve yaygın olarak telekomünikasyon için kullanılır. 550 nm ise, insan gözünün son derece hassas olduğu görünür ışıktır. Gelecekteki araştırmalar, cihazın hassas olduğu dalga boyu aralığını genişletmeyi, geniş bantlı IR görüntüleme elde etmeyi amaçlamanın yanı sıra kenar algılama da dahil olmak üzere görüntü işlemeyi keşfetmeyi içerecek."
TMOS araştırmacıları en son çalışmalarıyla, galyum arsenit meta yüzeyi kullanarak gece görüşüne ilişkin önceki araştırmalarını geliştiriyor. Bu kez lityum niyobat meta yüzeyi kullanarak daha geniş bir yüzey alanı üzerinde daha verimli ışık işlemeyi başardılar.
Başyazar Laura Valencia Molina, "İnsanlar, yerel olmayan metayüzeylerin doğasında olan açısal kayıp nedeniyle toplanamayan bilgi miktarı nedeniyle kızılötesinin görünür hale yüksek verimli bir şekilde yukarı dönüştürülmesinin imkansız olduğunu söyledi. Biz bunların üstesinden geldik ve yüksek verimli görüntü yukarı dönüştürmeyi deneysel olarak gösterdik." sözleriyle çalışmalarının önemini ortaya koyuyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/thin-film-transform-normal-glasses-night-vision https://www.tmos.org.au/research/new-all-optical-approach-to-revolutionise-night-vision-technology/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.