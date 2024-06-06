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    Bu devrimsel ince film ile normal gözlükler gece görüşü yeteneği kazanabilir

    Yakında gece görüş teknolojisi karmaşık sistemlerden sıradan gözlüklere inebilir. Araştırmacılar geliştirdikleri ultra ince kızılötesi filtre ile bunun mümkün olabileceğini gösterdi.
    Bu ince film ile normal gözlükler gece görüşü kazanabilir Tam Boyutta Gör
    Yakında gece görüş teknolojisi karmaşık sistemlerden sıradan gözlüklere inebilir. Araştırmacılar geliştirdikleri ultra ince kızılötesi filtre ile bunun mümkün olabileceğini gösterdi.

    Normal gözlüklere entegre ebilebilir

    Avustralya'daki ARC Dönüştürücü Meta-Optik Sistemler Mükemmeliyet Merkezi'nden (TMOS) araştırmacılar, hantal ve pahalı başlıkları ve lens sistemlerini ortadan kaldırarak gece görüş teknolojisini erişilebilir ve giyilebilir hale getirme arayışına girdiler. Bunun sonucunda geliştirdikleri ultra ince gece görüş filtreleriyle sıradan gözlüklerin gece görüşü kazanabileceğini gösterdiler. Bu teknoloji, gece yürüyüşü, gece araba kullanımı, güvenlik gibi birçok alanda insanlara fayda sağlama potansiyeli taşıyor. 

    Bu ince film ile normal gözlükler gece görüşü kazanabilir Tam Boyutta Gör
    Geleneksel gece görüşü, ışık fotonlarının bir lensten geçmesi ve iki önemli parçadan oluşan bir elektronik görüntü yoğunlaştırıcı tüpe girmesi ile gerçekleşen karmaşık bir sisteme sahip. İlk olarak fotokatot, fotonları elektronlara dönüştürüyor ve daha sonra elektronlar çoğalmak için milyonlarca delikten oluşan mikrokanal plakasına akıyor. Son olarak elektronlar fosfor kaplı bir ekrana düşüyor ve fosforlara çarptıklarında yeşil renkte parlayarak bakılan bölgenin aydınlık görüntüsünü oluşturuyor. 
    Bu ince film ile normal gözlükler gece görüşü kazanabilir Tam Boyutta Gör
    TMOS araştırmacıları ise, ışık fotonlarının işlenmesi için daha kolay bir yol olan meta yüzey tabanlı yukarı dönüştürme (upconversion) teknolojisini kullandı. Lityum niyobat tabanlı meta yüzey, fotonların enerjisini artırarak, onları önce elektronlara dönüştürmeye gerek kalmadan görünür ışık spektrumuna çekiyor. Bu teknoloji ayrıca, geleneksel gece görüşünde daha keskin görüntüler için gürültüyü azaltan kriyojenik soğutma gerektirmiyor. 

    Görünen ve görünmeyen ışığı tek bir görüntüde yakalayabiliyor

    Bunun dışında geleneksel kızılötesi ve görünür görüntüleme sistemleri orjinal görüntüyü üretecek donanıma sahip değiller. Dolayısıyla her spektrumdaki görüntü ayrı ayrı yakalanıyor. Öte yandan, yeni teknolojiyle hem görünen hem de görünmeyen (kızılötesi) ışık aynı anda yakalanabiliyor. Dolayısıyla karanlıkta çok daha kaliteli görüntü yakalamak mümkün oluyor.

    Araştırmanın yazarı Rocio Camacho Morales çalışmalarıyla ilgili şunları söylüyor: "Bu çalışma, yerel olmayan bir meta yüzeyde 1550 nm kızılötesinden görünür 550 nm ışığa yüksek çözünürlüklü yukarı dönüşüm görüntülemesinin ilk gösterimi olma özelliği taşıyor. Bu dalga boylarını seçiyoruz çünkü 1.550 nm, kızılötesi bir ışıktır ve yaygın olarak telekomünikasyon için kullanılır. 550 nm ise, insan gözünün son derece hassas olduğu görünür ışıktır. Gelecekteki araştırmalar, cihazın hassas olduğu dalga boyu aralığını genişletmeyi, geniş bantlı IR görüntüleme elde etmeyi amaçlamanın yanı sıra kenar algılama da dahil olmak üzere görüntü işlemeyi keşfetmeyi içerecek."

    TMOS araştırmacıları en son çalışmalarıyla, galyum arsenit meta yüzeyi kullanarak gece görüşüne ilişkin önceki araştırmalarını geliştiriyor. Bu kez lityum niyobat meta yüzeyi kullanarak daha geniş bir yüzey alanı üzerinde daha verimli ışık işlemeyi başardılar.

    Başyazar Laura Valencia Molina, "İnsanlar, yerel olmayan metayüzeylerin doğasında olan açısal kayıp nedeniyle toplanamayan bilgi miktarı nedeniyle kızılötesinin görünür hale yüksek verimli bir şekilde yukarı dönüştürülmesinin imkansız olduğunu söyledi. Biz bunların üstesinden geldik ve yüksek verimli görüntü yukarı dönüştürmeyi deneysel olarak gösterdik." sözleriyle çalışmalarının önemini ortaya koyuyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/thin-film-transform-normal-glasses-night-vision https://www.tmos.org.au/research/new-all-optical-approach-to-revolutionise-night-vision-technology/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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