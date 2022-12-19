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    Nijerya kripto para ile ilgili yasa çıkartacak

    Nijerya, kripto para kullanımını ve kripto para ticaretini yasal hale getiren bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Konu hakkında resmi açıklama yapıldı.              
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    Nijerya kripto para ile ilgili yasa çıkartacak Tam Boyutta Gör
    Nijerya Sermaye Piyasası ve Kurumları Komitesi Başkanı Babangida İbrahim, ülkenin bölgede Bitcoin ve kripto para birimlerinin kullanımını yasal hale getirecek bir yasa çıkarmaya hazır olduğunu belirtti.

    Kripto para birimlerinin hızlı bir şekilde benimsenmesi ile beraber bu alanda yapılan çalışmalar da hız kazanmış durumda. Son olarak bir hamle de Nijerya‘dan geldi. Nijerya, Bitcoin ve kripto para kullanımını yasal hale getirmek için bir yasa tasarısı çıkaracak.

    Ayrıca Nijerya’nın hazırladığı raporda, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin resmiyet kazanmasına ek olarak, söz konusu yasanın Nijerya Merkez Bankası ve Nijerya Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’nun (SEC) dijital para birimleriyle ilgili konulardaki düzenleyici rollerini ana hatlarıyla belirteceği belirtildi.

    Babangida İbrahim, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Daha önce ikinci okuma sırasında söylediğim gibi, Nijerya’da verimli ve canlı bir sermaye piyasasına ihtiyacımız var. Bunu yapabilmemiz için, küresel uygulamalar ile güncel olmalıyız"

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    AssetGroup 17 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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