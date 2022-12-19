Tam Boyutta Gör Nijerya Sermaye Piyasası ve Kurumları Komitesi Başkanı Babangida İbrahim, ülkenin bölgede Bitcoin ve kripto para birimlerinin kullanımını yasal hale getirecek bir yasa çıkarmaya hazır olduğunu belirtti.

Kripto para birimlerinin hızlı bir şekilde benimsenmesi ile beraber bu alanda yapılan çalışmalar da hız kazanmış durumda. Son olarak bir hamle de Nijerya‘dan geldi. Nijerya, Bitcoin ve kripto para kullanımını yasal hale getirmek için bir yasa tasarısı çıkaracak.

League of Legends yapımcısı, FTX ile olan ilişiğini kesiyor 1 gün önce eklendi

Ayrıca Nijerya’nın hazırladığı raporda, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin resmiyet kazanmasına ek olarak, söz konusu yasanın Nijerya Merkez Bankası ve Nijerya Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’nun (SEC) dijital para birimleriyle ilgili konulardaki düzenleyici rollerini ana hatlarıyla belirteceği belirtildi.

Babangida İbrahim, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Daha önce ikinci okuma sırasında söylediğim gibi, Nijerya’da verimli ve canlı bir sermaye piyasasına ihtiyacımız var. Bunu yapabilmemiz için, küresel uygulamalar ile güncel olmalıyız"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Nijerya kripto para ile ilgili yasa çıkartacak