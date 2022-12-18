League of Legends (LOL) oyununun yapımcısı Riot Games, FTX ile yaptığı sponsorluk anlaşmasından çekilmek istiyor. Şirket, bu sponsorluk yüzünden itibarının zarar görebileceğini düşündü. Oyun şirketi, FTX iflasının görüşüldüğü mahkemeye başvurdu. Riot tarafının mahkeme kararı ile sponsorluktan çekilmesi planlanıyor.

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FTX borsasının iflası kripto sektöründe birçok durumu olumsuz etkiledi. Bunlardan biri de yapılan ortaklıklar. Daha önce FTX, League Of Legends oyunu ile sponsorluk kurmuştu. Son olarak yaşanan olayların artık League of Legends yapımcısı Riot Games FTX ile ilişkilerinin kesilmesini istediğini açıkladı.

Son olarak hatırlatmak gerekirse Bankman-Fried, bu hafta başlarında Bahamalar’da tutuklandı ve ABD’ye iade edilmeyi beklerken kefaletle serbest bırakılması reddedildi. Tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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League of Legends yapımcısı, FTX ile olan ilişiğini kesiyor