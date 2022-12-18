League of Legends yapımcısı, FTX ile olan ilişiğini kesiyor

League of Legends (LOL) oyununun yapımcısı Riot Games, FTX ile yaptığı sponsorluk anlaşmasından çekilmek istiyor. Şirket, bu sponsorluk yüzünden itibarının zarar görebileceğini düşündü. Oyun şirketi, FTX iflasının görüşüldüğü mahkemeye başvurdu. Riot tarafının mahkeme kararı ile sponsorluktan çekilmesi planlanıyor.
[bkzdh=158207[
FTX borsasının iflası kripto sektöründe birçok durumu olumsuz etkiledi. Bunlardan biri de yapılan ortaklıklar. Daha önce FTX, League Of Legends oyunu ile sponsorluk kurmuştu. Son olarak yaşanan olayların artık League of Legends yapımcısı Riot Games FTX ile ilişkilerinin kesilmesini istediğini açıkladı.
Son olarak hatırlatmak gerekirse Bankman-Fried, bu hafta başlarında Bahamalar’da tutuklandı ve ABD’ye iade edilmeyi beklerken kefaletle serbest bırakılması reddedildi. Tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...