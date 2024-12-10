Elektrikli Toyota bZ3X Çin'de satışa sunuldu: 13.800 dolardan başlıyor!

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Tam Boyutta Gör Toyota, yeni elektrikli SUV modeli bZ3X'i Çin'de satışa sundu. Şirketin Çin'deki ortağı GAC ile birlikte geliştirilen model, 13.800 dolardan başlayan iddialı fiyatlarla satışa sunuluyor

Toyota bZ3X özellikleri

430 Air+ isimli giriş modeli 50 kWh lityum demir fosfat batarya paketine sahip. Bu pil ile otomobil CLTC ölçümlerine göre 430 km menzilsunuyor. Aracın tek elektrik motoru 221 beygir (165 kW) güç sunuyor.

Tam Boyutta Gör bZ3X, 4.600 mm uzunluğa, 1.875 mm genişliğe, 1.645 mm yüksekliğe ve 2.765 mm dingil mesafesine sahip. Otomobilin ağırlığıysa 1.835 kg. 430 Air+'a ek olarak, 520 Pro+ ve 620 Max varyantları da sunuluyor, ancak bu varyantların detayları henüz açıklanmadı. İsimlendirmelere bakılırsa, bu modellerin 520 km ve 620 km menzil değerlerine sahip olmasını bekleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Toyota, bZ3X üzerinde bir süredir çalışıyor ve yılın başlarında daha küçük bZ3C crossover modeliyle birlikte ön izlemesini yapmıştı. bZ3X, donanım açısından zengin bir otomobil. Konsolda 14,6 inçlik multimedya ekranı ve 8,8 inçlik gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca iki kollu bir direksiyon simidi, kablosuz telefon şarj cihazı ve bölünmüş bir orta konsol da bulunuyor. 11 hoparlörlü Yamaha ses sistemi standart olarak geliyor.

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Toyota bZ3X'in güvenlik teknolojileri ise bir hayli iddialı. 11 yüksek çözünürlüklü kamera, üç milimetre dalga radarı, bir lidar ve 12 ultrasonik sensörle donatılmış araç, gelişmiş sürüş destek sistemine olanak tanıyor.

Mart ayında teslimatlara başlanacak olan otomobil, 13.800 dolardan başlayarak 27.500 dolara kadar uzanan fiyatlara sahip. Aracın Avrupa ve diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı şuan için bilinmiyor.

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Toyota bZ3X Çin'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı