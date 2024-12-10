Elektrikli Toyota bZ3X Çin'de satışa sunuldu: 13.800 dolardan başlıyor!

430 Air+ isimli giriş modeli 50 kWh lityum demir fosfat batarya paketine sahip. Bu pil ile otomobil CLTC ölçümlerine göre 430 km menzilsunuyor. Aracın tek elektrik motoru 221 beygir (165 kW) güç sunuyor.
Toyota bZ3X'in güvenlik teknolojileri ise bir hayli iddialı. 11 yüksek çözünürlüklü kamera, üç milimetre dalga radarı, bir lidar ve 12 ultrasonik sensörle donatılmış araç, gelişmiş sürüş destek sistemine olanak tanıyor.
Mart ayında teslimatlara başlanacak olan otomobil, 13.800 dolardan başlayarak 27.500 dolara kadar uzanan fiyatlara sahip. Aracın Avrupa ve diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı şuan için bilinmiyor.