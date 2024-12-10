Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Toyota bZ3X Çin'de satışa sunuldu: 13.800 dolardan başlıyor!

    Toyota, yeni elektrikli SUV modeli bZ3X'i Çin'de satışa sundu. Şirketin Çin'deki ortağı GAC ile birlikte geliştirilen model, 13.800 dolardan başlayan fiyatlarla bir hayli iddialı.
    Toyota bZ3X Çin'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Toyota, yeni elektrikli SUV modeli bZ3X'i Çin'de satışa sundu. Şirketin Çin'deki ortağı GAC ile birlikte geliştirilen model, 13.800 dolardan başlayan iddialı fiyatlarla satışa sunuluyor

    Toyota bZ3X özellikleri

    430 Air+ isimli giriş modeli 50 kWh lityum demir fosfat batarya paketine sahip. Bu pil ile otomobil CLTC ölçümlerine göre 430 km menzilsunuyor. Aracın tek elektrik motoru 221 beygir (165 kW) güç sunuyor.

    Toyota bZ3X Çin'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    bZ3X, 4.600 mm uzunluğa, 1.875 mm genişliğe, 1.645 mm yüksekliğe ve 2.765 mm dingil mesafesine sahip. Otomobilin ağırlığıysa 1.835 kg. 430 Air+'a ek olarak, 520 Pro+ ve 620 Max varyantları da sunuluyor, ancak bu varyantların detayları henüz açıklanmadı. İsimlendirmelere bakılırsa, bu modellerin 520 km ve 620 km menzil değerlerine sahip olmasını bekleyebiliriz.
    Toyota bZ3X Çin'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Toyota, bZ3X üzerinde bir süredir çalışıyor ve yılın başlarında daha küçük bZ3C crossover modeliyle birlikte ön izlemesini yapmıştı. bZ3X, donanım açısından zengin bir otomobil. Konsolda 14,6 inçlik multimedya ekranı ve 8,8 inçlik gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca iki kollu bir direksiyon simidi, kablosuz telefon şarj cihazı ve bölünmüş bir orta konsol da bulunuyor. 11 hoparlörlü Yamaha ses sistemi standart olarak geliyor.

    Toyota bZ3X'in güvenlik teknolojileri ise bir hayli iddialı. 11 yüksek çözünürlüklü kamera, üç milimetre dalga radarı, bir lidar ve 12 ultrasonik sensörle donatılmış araç, gelişmiş sürüş destek sistemine olanak tanıyor.

    Mart ayında teslimatlara başlanacak olan otomobil, 13.800 dolardan başlayarak 27.500 dolara kadar uzanan fiyatlara sahip. Aracın Avrupa ve diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı şuan için bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ssangyong xlv yorum dış kapı no nedir petlas imperium pt515 yorum copa kombi yorumlar kan tahlilinde sigara çıkmaması için ne yapılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız