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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch'i ABD'de PS5 bile geçemedi

    Nintendo'nun popüler konsolu Switch, Kasım ayında PS5 ve Xbox Series X'i geride bırakarak ABD'nin en çok satan konsolu oldu.
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Nintendo Switch'i ABD'de PS5 bile geçemedi
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    Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch, ABD'de üst üste tam 24 ay en çok satan konsol listesinin ilk sırasında yer aldı. Pazar araştırma firması NPD Group, dün yapılan bir açıklamada, yeni nesil konsolların çıkış yaptığı Kasım ayında bile Switch'in liderliği elden bırakmadığını ve ABD'nin en çok satan konsolu olmayı başardığını duyurdu.

    NPD'nin rakamlarına göre Nintendo Switch Kasım ayında 1,35 milyon adet satmayı başarmış. Konsolun sadece 2020 yılı içerisinde ABD'de 6,92 milyon adet sattığı belirtiliyor. Switch'in dünya geneli toplam satışları ise 70 milyona ulaşmak üzere.

    Nintendo Switch'in PS5'i geride bırakma durumu elbette yaşanan stok sıkıntılarına bağlanabilir. PS5 bulmak şu anda neredeyse imkansız durumdayken Switch tarafında satışlar aynen devam ediyor. Stok problemleri yaşanmasaydı muhtemelen PS5 ve hatta Series X Switch'ten daha fazla satacaktı. 

    Nintendo şu anda Switch konsolunu 300 dolara, Switch Lite'ı ise 200 dolara satıyor. Bu fiyat etiketi elbette ABD, Avrupa gibi bölgeler için epey ucuz bir rakam. Türkiye'de ise maalesef Switch gibi 'ucuz' bir konsol bile çok yüksek fiyatlarla satılıyor. 



    https://venturebeat.com/2020/12/11/november-2020-npd-hardware/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon doe ( Jon doe) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten stok yok ps5'te. Yani habere girmeden önce de başlığa şaşırmadık nedenini anlayacağımız bir durum çünkü ama bazı şeyleri yazmak için girdim.. Arkadaşlar posta fotomac tarzı click bait başlıklar haberler yerine adınıza yakışan incelemeler ya da analizlerle gelin yahu. Haber bomboş, içeriğin niteliği sıfır, yani bu haberi okuyunca ne kazandı okuyanlar. Lütfen haber yaparken bu haberin okuyanlara ne gibi faydası olur diye önce biraz üzerinde düşünün öyle karar verin. Önceden çok güzel analizler ve incelemeler olurdu gerçekten donanım dünyasını sevdirmislerdi bize 2003 2004 zamanları. Bakın burada inceleme kıtlığı oldukça hiçbir şeyden anlamayan insanlar forumun her yerine ayrık otu gibi dağıldılar. Forumun kalitesi ile üyelerinin paralellik gösterdiğine inandığım için böyle kanıya varıyorum. Tabi hâlâ güzel kaliteli insanlar duruyor forumda ama eskiye oranla bir elin beş parmağı. Bim bitmiş diye bir söylem meşhurdu bir aralar... DH bitmiş.
    Zaten stok yok ps5'te. Yani habere girmeden önce de başlığa şaşırmadık nedenini anlayacağımız bir durum çünkü ama bazı şeyleri yazmak için girdim.. Arkadaşlar p...
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    2 Yanıt Yanıtla +19
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    300 dolar bedava nolacak, 300 tl olsa biz de aliriz..
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mgundog (m gundog) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de bu fiyatlardan satılsa hepsinden alırım ama coğrafya sıkıntılı
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Var mı ki adamlar ps5 alsın. Cihaz piyasaya sürüleli daha kaç ay oldu ki? Hem daha dijital sürüm satılmaya bile başlanmadı birçok ülkede.
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    300 dolar bedava nolacak, 300 tl olsa biz de aliriz..
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    Jon doe ( Jon doe) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten stok yok ps5'te. Yani habere girmeden önce de başlığa şaşırmadık nedenini anlayacağımız bir durum çünkü ama bazı şeyleri yazmak için girdim.. Arkadaşlar posta fotomac tarzı click bait başlıklar haberler yerine adınıza yakışan incelemeler ya da analizlerle gelin yahu. Haber bomboş, içeriğin niteliği sıfır, yani bu haberi okuyunca ne kazandı okuyanlar. Lütfen haber yaparken bu haberin okuyanlara ne gibi faydası olur diye önce biraz üzerinde düşünün öyle karar verin. Önceden çok güzel analizler ve incelemeler olurdu gerçekten donanım dünyasını sevdirmislerdi bize 2003 2004 zamanları. Bakın burada inceleme kıtlığı oldukça hiçbir şeyden anlamayan insanlar forumun her yerine ayrık otu gibi dağıldılar. Forumun kalitesi ile üyelerinin paralellik gösterdiğine inandığım için böyle kanıya varıyorum. Tabi hâlâ güzel kaliteli insanlar duruyor forumda ama eskiye oranla bir elin beş parmağı. Bim bitmiş diye bir söylem meşhurdu bir aralar... DH bitmiş.
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Jon doe
    Valla Metehan olmasa girmeyeceğim haber başlıklarına o kadar söyleyeyim.
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    vozy (Vatan Yiğit) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Jon doe
    Yani bitkoyinci adminden daha ne beklersin full ürün tanıtımı oldu site..para para para Donanım kısmı tamamda yada şöyle olsun donanimreklam.com asfsagfasd by bitcoin :D
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