Nintendo Switch'i ABD'de PS5 bile geçemedi

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Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch, ABD'de üst üste tam 24 ay en çok satan konsol listesinin ilk sırasında yer aldı. Pazar araştırma firması NPD Group, dün yapılan bir açıklamada, yeni nesil konsolların çıkış yaptığı Kasım ayında bile Switch'in liderliği elden bırakmadığını ve ABD'nin en çok satan konsolu olmayı başardığını duyurdu.

NPD'nin rakamlarına göre Nintendo Switch Kasım ayında 1,35 milyon adet satmayı başarmış. Konsolun sadece 2020 yılı içerisinde ABD'de 6,92 milyon adet sattığı belirtiliyor. Switch'in dünya geneli toplam satışları ise 70 milyona ulaşmak üzere.

Nintendo Switch'in PS5'i geride bırakma durumu elbette yaşanan stok sıkıntılarına bağlanabilir. PS5 bulmak şu anda neredeyse imkansız durumdayken Switch tarafında satışlar aynen devam ediyor. Stok problemleri yaşanmasaydı muhtemelen PS5 ve hatta Series X Switch'ten daha fazla satacaktı.

Nintendo şu anda Switch konsolunu 300 dolara, Switch Lite'ı ise 200 dolara satıyor. Bu fiyat etiketi elbette ABD, Avrupa gibi bölgeler için epey ucuz bir rakam. Türkiye'de ise maalesef Switch gibi 'ucuz' bir konsol bile çok yüksek fiyatlarla satılıyor.

https://venturebeat.com/2020/12/11/november-2020-npd-hardware/

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