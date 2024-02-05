Xbox’a özel olan Starfield ve Indiana Jones, PS5 yolunda

Xbox oyunları PS5 yolcusu
Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: Oyunların Xbox'a özel olmaktan çıkıp PlayStation'da yayınlanacağına dair bir garanti yok. Bununla birlikte ateş olmayan bir yerden de duman çıkmaz. Zira mevcut bilgiler Microsoft’un üçüncü parti yayıncılığına doğru kayacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yılki FTX davasından yanlışlıkla sızan dosyalar, Microsoft'un 2030 yılına kadar tahmini 32 milyar dolar gelirle pazar liderliğine ulaşmayı hedeflediğini gösteriyordu. Bu kazancın önemli bir kısmı dijital oyun satışları, mikro ödemeler ve abonelikler gibi içerik ve hizmetlerden - oyun endüstrisinin gerçek bel kemiği - elde edilmesi hedefleniyordu. Bu dava dosyalarının detaylarında “Xbox’a özel” ayrıcalığının kırılacağına dair işaretler de vardı.
Şimdi ise Bethesda'nın yakında çıkacak Indiana Jones oyununun da Sony'nin PlayStation 5 konsolunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Microsoft’un içinde belirli Xbox oyunları için yeni bir çoklu platform yaklaşımının ortaya çıktığı söyleniyor. Indiana Jones bu yeni çok platformlu oyun dalgasının bir parçası gibi görünüyor. Şimdilik söylentiler Indiana Jones’un Aralık 2024’teki Xbox ve PC çıkışından birkaç ay sonra PS5 çıkışı yapması yönünde.
Microsoft geçtiğimiz aylarda Xbox'a özel bazı oyunları PS5 ve Nintendo Switch'e getirmeyi değerlendiriyordu. Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush'ın platformlar arası değerlendirmeye alındığı bildirildi. Konuşulan oyunlar sadece bunlarla da sınırlı değil. Xbox’a özel olan ve yıllarca üstünde durulan Starfield'ın da "Shattered Space" genişleme paketinin ardından PS5'e çıkış yapması planlanıyor.
Şimdilik resmi bir açıklama ve hangi oyunların ilk olarak diğer platformlara gideceği konusunda bir açıklama olmasa da söylentiler oldukça sağlam. Öte yandan bu durum hem Xbox kullanıcıları hem de şirkettekiler arasında da tartışmalar doğurmuş durumda. Oyuncular haliyle doğal olarak böyle bir durumdan menün değil ancak Xbox içerisinde de net bir fikir birliği yok.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/95990/report-xbox-to-break-exclusivity-starfield-and-indiana-jones-may-come-playstation-5/index.html https://www.theverge.com/2024/2/4/24057433/microsoft-bethesda-indiana-jones-and-the-great-circle-ps5-release Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.