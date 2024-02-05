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    Anlık Bildirim

    Xbox’a özel olan Starfield ve Indiana Jones, PS5 yolunda

    Görünüşe göre Microsoft, Xbox için köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Son gelen bilgilere göre Microsoft yeni çıkacak Indiana Jones ve Starfield’ı PS5 platformuna da getirmeyi düşünüyor.
    Xbox’a özel olan Starfield ve Indiana Jones, PS5 yolunda Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox platformunun ayrıcalığını kırarak Starfield ve Indiana Jones gibi oyunları PS5'e getirme fikriyle oldukça ilgili gibi görünüyor. Üstelik rakip konsola gidecek oyunlar bunlarla da sınırlı olmayabilir. Aktarılanlara göre Microsoft, Xbox'a özel büyük oyunları PlayStation 5'e getirmeyi tartışıyor. Microsoft'un, oyunlarını PlayStation'da sunarak oyun satışlarını artırmayı ve iki ezeli rakip arasındaki üçüncü taraf bağlarını daha da güçlendirmeyi hedeflediğine inanılıyor.

    Xbox oyunları PS5 yolcusu

    Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: Oyunların Xbox'a özel olmaktan çıkıp PlayStation'da yayınlanacağına dair bir garanti yok. Bununla birlikte ateş olmayan bir yerden de duman çıkmaz. Zira mevcut bilgiler Microsoft’un üçüncü parti yayıncılığına doğru kayacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yılki FTX davasından yanlışlıkla sızan dosyalar, Microsoft'un 2030 yılına kadar tahmini 32 milyar dolar gelirle pazar liderliğine ulaşmayı hedeflediğini gösteriyordu. Bu kazancın önemli bir kısmı dijital oyun satışları, mikro ödemeler ve abonelikler gibi içerik ve hizmetlerden - oyun endüstrisinin gerçek bel kemiği - elde edilmesi hedefleniyordu. Bu dava dosyalarının detaylarında “Xbox’a özel” ayrıcalığının kırılacağına dair işaretler de vardı.

    Şimdi ise Bethesda'nın yakında çıkacak Indiana Jones oyununun da Sony'nin PlayStation 5 konsolunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Microsoft’un içinde belirli Xbox oyunları için yeni bir çoklu platform yaklaşımının ortaya çıktığı söyleniyor. Indiana Jones bu yeni çok platformlu oyun dalgasının bir parçası gibi görünüyor. Şimdilik söylentiler Indiana Jones’un Aralık 2024’teki Xbox ve PC çıkışından birkaç ay sonra PS5 çıkışı yapması yönünde.

    Microsoft geçtiğimiz aylarda Xbox'a özel bazı oyunları PS5 ve Nintendo Switch'e getirmeyi değerlendiriyordu. Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush'ın platformlar arası değerlendirmeye alındığı bildirildi. Konuşulan oyunlar sadece bunlarla da sınırlı değil. Xbox’a özel olan ve yıllarca üstünde durulan Starfield'ın da "Shattered Space" genişleme paketinin ardından PS5'e çıkış yapması planlanıyor.

    Şimdilik resmi bir açıklama ve hangi oyunların ilk olarak diğer platformlara gideceği konusunda bir açıklama olmasa da söylentiler oldukça sağlam. Öte yandan bu durum hem Xbox kullanıcıları hem de şirkettekiler arasında da tartışmalar doğurmuş durumda. Oyuncular haliyle doğal olarak böyle bir durumdan menün değil ancak Xbox içerisinde de net bir fikir birliği yok.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/95990/report-xbox-to-break-exclusivity-starfield-and-indiana-jones-may-come-playstation-5/index.html https://www.theverge.com/2024/2/4/24057433/microsoft-bethesda-indiana-jones-and-the-great-circle-ps5-release
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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