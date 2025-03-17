Tesla’nın kameraları çizgi film tarzı fizik kurallarında duvara çarptı

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Eğer 90’lar çizgi filmlerini hatırlıyorsanız Wile E. Coyote ve Road Runner veya halk arasında “Çakal ve Road Runner” çizgi filmini mutlaka görmüşsünüzdür. Çizgi filmin her bölümünde Coyote’nin Road Runner’ı yakalamak için türlü türlü planlar yaptığını izliyorduk. Hatta bir bölümünde Coyote, duvara yolun devamını çiziyor ve hızla koşan Road Runner’ın buradaki hileyi fark edemeyerek duvara çarpmasını bekliyordu. Elbette çizgi film fizik yasaları gereğince Road Runner, duvara çarpmadan çizilmiş yol görselinde koşmaya devam edebilmişti. Benzer bir hile kısa bir süre önce Tesla Model Y’ye de uygulandı. Ve Model Y, gerçek dünyadaki fizik kurallarına yenildi.

Tesla'nın otopilotu "duvara" çarptı

Kamera ile lidar sensörlerinin karşılaştırıldığı bir testte Tesla'nın Otopilot sistemi, yolun ortasında duran "Wile E. Coyote" tarzı sahte bir yol duvarını fark edemedi. Bu durum, Tesla'nın yalnızca kamera kullanarak sürüş otomasyonu geliştirme stratejisinin bazı durumlarda zorluklarla karşı karşıya olabileceğine işaret ediyor.

Otomobil üreticileri, kendi otonom sürüş teknolojilerini geliştirirken genellikle birden fazla sensör (kamera, radar, lidar ve ultrasonik sensörler) kullanırken, Tesla yalnızca kameralarla bu yolda ilerleme kararı aldı.

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, bu yaklaşımın uzun vadede avantaj sağlayacağını savunuyor. Musk, Tesla'nın otonom sürüş sorununu çözdüğünde, diğer rakiplerine kıyasla daha hızlı ölçeklenebileceğini çünkü Tesla'nın görsel ve yapay zeka tabanlı sisteminin insan sürücüsü gibi çalışacak şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Elbette bu oldukça iddialı bir söylem. Özellikle Musk’ın "Level 5 otonomi" yani "her türlü koşulda sürüş yapabilme" hedefini belirlediği düşünüldüğünde. Otomotiv uzmanları ise Tesla’nın lidar olmadan, sadece kameralarla bunu başaramayacağını söylüyor ve firmayı eleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Şimdi ise eski bir NASA mühendisi olan YouTuber Mark Rober, bu tartışmayı daha da derinleştiren bir video paylaştı. Videoda, Tesla Model Y'nin Otopilot modunda, lidar kullanan bir araçla çeşitli koşullarda yapılan testlere yer verildi. Tesla, yol ortasında durmakta olan bir çocuk mankenini fark edip dururken, sisli havada ya da şiddetli yağmurda durmakta zorlandı. Öte yandan lidara sahip Lexus araç ise bu koşullarda başarı gösterdi.

Son olarak, "Wile E. Coyote" tarzı sahte yol duvarı ile yapılan test, tamamen gerçekçi olmasa da kameraların radar veya lidar gibi sensörlerle karşılaştırıldığında yaşanan problemi simüle etmek için kullanıldı. Lazer temelli olan Lidar sensörleri, duvarın ne şekilde olduğu ve göründüğüyle ilgilenmeden sadece onun bir engel olduğunu algıladı. Tesla’nın kameralarıyla desteklenen aracı ise yapılan testte yol ortasındaki fiziki engeli fark edemedi.

Video eleştirilerin hedefi oldu

Öte yandan videoya yönelik eleştiriler de az değil. Rober'ın Lidar üreticisi Luminar'ı tanıtmak için böyle bir video çektiği ve kasıtlı olarak Tesla'nın temel özellikler sunan Otopilot sistemini kullandığı belirtiliyor. Hatta çarpışma sahnesinin birkaç tekrarla çekildiği ve Otopilot'un çarpışmadan kısa bir süre önce devreye girdiği de eleştirilerin odağında. Rober, henüz bu iddialara cevap vermiş değil.

Bilindiği üzere Tesla, temel Otopilot haricinde bir de daha gelişmiş ve nöral ağlarla eğitilmiş FSD'ye sahip. FSD'nin yağmur ve siste sürüş yapabildiğine yönelik videolar zaten internette var. Otopilot tam sürücü gözetiminde kullanılmak üzere tasarlanmış olup esasen hız sabitleyicinin gelişmiş bir versiyonudur. Şerit ortalama ve uyarlanabilir hız sabitleme özelliğine sahip, yani araç hem şeridin ortasında kalabiliyor hem de önündekine bağlı olarak yavaşlayıp hızlanabiliyor.

Videonun tamamını ve diğer testleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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Tesla’nın kameraları çizgi film fizik kurallarında çuvalladı