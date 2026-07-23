Ford'un fabrikasına Çinli ortak: Yeni Bronco dahil 5 model geliyor!

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Tam Boyutta Gör Avrupa otomotiv pazarında köklü bir değişim yaşanıyor. Aylardır süren spekülasyonların ardından Amerikan otomotiv devi Ford ile Çinli dev Geely, tarihi bir anlaşmaya imza attı. İki şirket, Ford’un İspanya'daki 50 yıllık efsanevi Valensiya fabrikasını birlikte işletmek üzere yeni bir ortak girişim kurdu.

Gelecek yıl resmiyet kazanacak anlaşmaya göre yeni yapının %66’sı Ford’a, %34’ü ise Geely Auto’ya ait olacak.

Valensiya fabrikasında 5 yeni model üretilecek

Tam Boyutta Gör Şu anda sadece Kuga modelinin üretildiği Valensiya tesisinde, yeni ortaklıkla birlikte yıllık 500.000 araçlık üretim kapasitesine ulaşılması ve yeni istihdam yaratılması hedefleniyor. 2029 yılına kadar tesiste banttan inecek modeller ise heyecan yaratıyor:

Yeni Ford Bronco (2028): Kuga ile aynı C2 platformunu paylaşacak olan Avrupa odaklı yeni Bronco SUV.

Kuga ile aynı C2 platformunu paylaşacak olan Avrupa odaklı yeni Bronco SUV. Ford & Geely Ortak Crossover (2028): İki devin ortak geliştireceği, C segmentinde "ralli ruhuna sahip" çoklu enerji altyapılı yepyeni bir aile crossover'ı.

İki devin ortak geliştireceği, C segmentinde "ralli ruhuna sahip" çoklu enerji altyapılı yepyeni bir aile crossover'ı. Geely Elektrikli SUV (2 Adet): Geely, küresel genişleme planları kapsamında Avrupa'da ilk kez kendi markasıyla iki elektrikli SUV üretecek.

Geely, küresel genişleme planları kapsamında Avrupa'da ilk kez kendi markasıyla iki elektrikli SUV üretecek. Ford Kuga: Mevcut üretimine devam edecek.

Ford Avrupa yöneticisi Jim Baumbick, Geely ile ortak geliştirilecek Ford modelinin sadece Ford logosu basılmış basit bir model olmayacağını, tamamen özgün bir tasarıma ve Ford mühendisliğine sahip olacağını vurguladı.

Neden Geely?

Tam Boyutta Gör Ford yetkilileri, Çinli Geely’nin elektrikli araç vizyonu ve düşük maliyetli üretim kabiliyeti nedeniyle tercih edildiğini açıkladı. Avrupa pazarındaki rekabetin ve maliyet baskısının hiç olmadığı bir seviyeye ulaştığını belirten şirket, Çin'deki üretim maliyet avantajını İspanya'ya taşıyarak Avrupa'da en uygun maliyetli araçları üretmeyi hedefliyor.

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Öte yandan Geely de bu hamleyle Avrupa'daki varlığını güçlendiriyor. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'daki satışlarının en az üçte birini yerel olarak Avrupa'da üretmeyi amaçlıyor.

Ford'un diğer Avrupa planları etkilenmiyor

Bu dev ortaklığın Ford'un diğer tesislerini etkilemeyeceği açıklandı. Almanya'daki fabrikada Volkswagen MEB platformu üzerinde üretilen Explorer ve Capri modellerinin üretimi aynen devam ederken, Romanya'da üretilen benzinli ve elektrikli Puma modelleri de takvimini koruyor.

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Otomotivde tarihi ortaklık: Ford ve Geely güçlerini birleştirdi

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