Ford'un fabrikasına Çinli ortak: Yeni Bronco dahil 5 model geliyor!

Gelecek yıl resmiyet kazanacak anlaşmaya göre yeni yapının %66’sı Ford’a, %34’ü ise Geely Auto’ya ait olacak.
Valensiya fabrikasında 5 yeni model üretilecek
- Yeni Ford Bronco (2028): Kuga ile aynı C2 platformunu paylaşacak olan Avrupa odaklı yeni Bronco SUV.
- Ford & Geely Ortak Crossover (2028): İki devin ortak geliştireceği, C segmentinde "ralli ruhuna sahip" çoklu enerji altyapılı yepyeni bir aile crossover'ı.
- Geely Elektrikli SUV (2 Adet): Geely, küresel genişleme planları kapsamında Avrupa'da ilk kez kendi markasıyla iki elektrikli SUV üretecek.
- Ford Kuga: Mevcut üretimine devam edecek.
Ford Avrupa yöneticisi Jim Baumbick, Geely ile ortak geliştirilecek Ford modelinin sadece Ford logosu basılmış basit bir model olmayacağını, tamamen özgün bir tasarıma ve Ford mühendisliğine sahip olacağını vurguladı.
Neden Geely?
Öte yandan Geely de bu hamleyle Avrupa'daki varlığını güçlendiriyor. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'daki satışlarının en az üçte birini yerel olarak Avrupa'da üretmeyi amaçlıyor.
Ford'un diğer Avrupa planları etkilenmiyor
Bu dev ortaklığın Ford'un diğer tesislerini etkilemeyeceği açıklandı. Almanya'daki fabrikada Volkswagen MEB platformu üzerinde üretilen Explorer ve Capri modellerinin üretimi aynen devam ederken, Romanya'da üretilen benzinli ve elektrikli Puma modelleri de takvimini koruyor.Kaynakça https://www.fromtheroad.ford.com/eur/en/articles/2026/ford-geely-europe-joint-venture-baumbick https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/ford-partners-geely-new-multi-energy-suv-europe Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: