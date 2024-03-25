Tam Boyutta Gör Nissan, önümüzdeki birkaç yıl içerisindeki ürün stratejisine yönelik bazı bilgiler paylaştı. Buna göre, Japon üretici, 2026 yılına kadar 30 yeni global model piyasaya sürecek ve bu modellerden 16 tanesi hibrit veya elektrikli olacak.

Tüm modellerin tanıtımı tamamlandığında, Nissan'ın içten yanmalı motorlu araç gamının yüzde 60'ı yenilenmiş olacak ve bu da şirketin satışlarını artırmasına yardımcı olacak. Ayrıca Nissan, 2030 yılında elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçlar arasındaki fiyat eşitliğini sağlamanın bir parçası olarak, yeni nesil elektrikli araçlarında maliyeti yüzde 30 oranında düşürmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Nissan tarafından paylaşılan ipucu videosunda yeni tanıtılacak modellerin çoğu yer alıyor. Henüz karanlık bir silüet olarak gördüğümüz otomobillerin bazılarını ışık imzalarından tanımak mümkün. Öndeki sırada Nissan Leaf'in yerini alacak olan elektrikli crossover ve Renault 5 ile aynı platformu kullanacak olan yeni nesil Micra bulunuyor. Arka sıralarda ise birçok SUV, pickup ve Infiniti logolu modeller yer alıyor.

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Nissan, yıllık satışlarını 2026 yılına kadar (2023'e kıyasla) bir milyon adet artırmayı hedefliyor. Bu ek satışların 330 bini Kuzey Amerika, 200 bini Çin, 90 bini Japonya ve yaklaşık 300 bini Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Avustralya olarak bölünüyor.

Aşağıdaki videoda Nissan'ın "The Arc Business Plan" adını verdiği sunumun tamamını izleyebilirsiniz:

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Nissan, 2026'ya kadar 30 yeni model çıkaracak