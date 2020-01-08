Nissan, elektrikli araçlar için geliştirdiği çift motorlu AWD sistemini tanıttı

Bu yıl deyim yerindeyse otomotiv firmalarının gövde gösterisine dönüşen CES 2020’den haberler gelmeye devam ediyor. Nissan, Las Vegas’taki fuarda elektrikli araçlar için geliştirdiği yeni dört tekerlekten çekiş sistemini sergiledi.

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Aslına bakılırsa, Nissan’ın dört tekerlekten çekiş sistemi rakiplerininkinden çok da farklı değil. e-4ORCE adı verilen sistemde, anlık torkun tüm tekerleklere iletilmesini sağlayan iki elektrik motoru kullanılıyor. Japon üreticinin belirttiğine göre, söz konusu sistem sayesinde son derece dengeli ve öngörülebilir bir güç ortaya çıkıyor. Sistemin yol tutuş performansının da birçok premium spor otomobille eş değer olduğu söyleniyor.

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Nissan, e-4ORCE sistemini geliştirirken yalnızca aracın çekiş gücü ve yol tutuşa odaklanmamış. Sürüş konforunu da odağına alan şirket, sürücü ve yolculara güzel bir deneyim yaşatmak için her iki motorda da rejeneratif frenleme sistemine yer vermiş. Japon üretici, araç verimliliğini artıran bu sistemin özellikle dur-kalk trafik esnasındaki sürüş konforuna önemli ölçüde katkı sağladığını düşünüyor.

Nissan, e-4ORCE’u geliştirirken Patrol modelinin akıllı 4x4 sisteminden ve GT-R’ın ATTESA E-TS sistemindeki tork yönlendirme özelliğinden elde ettiği deneyimleri kullanmış. Japon üreticinin yüzde 100 elektrikli araçlar için geliştirdiği e-4ORCE, CES 2020’de Leaf tabanlı bir test aracı üzerinde sergileniyor. Henüz teknik verileri açıklanmayan sistemin sıfır emisyonlu Nissan Ariya konseptiyle de sergileneceği söyleniyor.

https://global.nissannews.com/en/releases/ces-2020-nissans-twin-motor-all-wheel-control-technology-is-a-force-to-be-reckoned-with

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