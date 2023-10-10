Bu konseptin arka koltukları 180 derece dönebiliyor: Nissan Hyper Adventure

İster yerel dağlarda bir hafta sonu gezintisi, ister uzak bir bölgeye aylar süren bir yolculuk olsun, Nissan Hyper Adventure’ın birincil hedefi açık havayı sevenlerin uzun süreli enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Yüksek kapasiteli bataryası, kullanıcıların aletlerini çalıştırmalarına, kamp alanlarını aydınlatmalarına ve hatta elektrikli jet ski’lerini şarj etmelerine olanak tanıyan bir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. V2X özelliği, şebekeye fazla güç sağlayarak (V2G) evlere (V2H) veya yerel bir topluluğa da güç sağlayabiliyor.
Nissan Hyper Adventure’ın dış tasarımı, aracın yan tarafındaki ayırt edici çapraz çizgi sayesinde geniş kabini vurgulayan dinamik gövde panellerine sahip. Otomobil, hava akışını ön rüzgarlıklardan yönlendirerek yüksek aerodinamik performans elde edebiliyor. Tavan ve yan camlar ile arka tarafın aynı hizadaki yüzeyini bütünleştiren cam detayı ile birlikte araç daha da geliştirilmiş aerodinamik özellikler taşıyor. Tekerlekler ile ön ve arka tamponlar, aracın karlı bölgelerden daha güçlü ve kolayca geçmesini sağlamak için kramponlar veya kar tutuş dişlileri ile donatıldı.
Arka koltuk sırası, bir aks üzerinde 180 derece dönebildiği ve aracın arkasına bakan rahat bir oturma alanı oluşturuyor. Otomatik uzatılabilir ve geri çekilebilir basamaklar içeren bu ayırt edici özellik, kamp yaparken, kayak için yapmak için hazırlanırken hazırlanırken ya da doğal bir manzarayı seyrederken oldukça kullanışlı olabiliyor.
Nissan Hyper Adventure konsepti, çok çeşitli açık hava maceralarını konforlu, güvenli ve iyi bir enerji kaynağı ile desteklemek için tasarlandı. Konsept Japonya Mobilite fuarında dijital olarak görücüye çıkacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.