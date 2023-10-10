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    Bu konseptin arka koltukları 180 derece dönebiliyor: Nissan Hyper Adventure

    Nissan, 25 Ekim’de başlayacak olan Japonya Mobilite Fuarında sergileyeceği gelişmiş EV konseptleri serisinin ikinci aracı olan Nissan Hyper Adventure’ı tanıttı. 
    Nissan Hyper Adventure elektrikli SUV konsepti tanıtıldı
    Nissan Hyper Adventure konsepti, açık hava maceralarına ve çevre dostu bir yaşam tarzına sahip, tutkulu insanlar için tasarlanmış bir spor SUV. Dijital konsept ve V2X (araçtan her şeye) teknolojisi, çevreye saygılı olmaya devam ederken, her zaman ve her yerde elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.

    İster yerel dağlarda bir hafta sonu gezintisi, ister uzak bir bölgeye aylar süren bir yolculuk olsun, Nissan Hyper Adventure’ın birincil hedefi açık havayı sevenlerin uzun süreli enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Yüksek kapasiteli bataryası, kullanıcıların aletlerini çalıştırmalarına, kamp alanlarını aydınlatmalarına ve hatta elektrikli jet ski’lerini şarj etmelerine olanak tanıyan bir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. V2X özelliği, şebekeye fazla güç sağlayarak (V2G) evlere (V2H) veya yerel bir topluluğa da güç sağlayabiliyor.

    Nissan Hyper Adventure’ın dış tasarımı, aracın yan tarafındaki ayırt edici çapraz çizgi sayesinde geniş kabini vurgulayan dinamik gövde panellerine sahip. Otomobil, hava akışını ön rüzgarlıklardan yönlendirerek yüksek aerodinamik performans elde edebiliyor. Tavan ve yan camlar ile arka tarafın aynı hizadaki yüzeyini bütünleştiren cam detayı  ile birlikte araç daha da geliştirilmiş aerodinamik özellikler taşıyor. Tekerlekler ile ön ve arka tamponlar, aracın karlı bölgelerden daha güçlü ve kolayca geçmesini sağlamak için kramponlar veya kar tutuş dişlileri ile donatıldı.

    Nissan Hyper Adventure elektrikli SUV konsepti tanıtıldı
    İç mekanın benzersiz özellikleri ve kabin alanı, her durumda sürüşü kolay ve konforlu hale getirmek için tasarlandı. Gösterge paneli, ön camın alt kısmına bağlanarak sanki aracın gövdesi şeffamış gibi geniş bir görüş alanına sahip ve aracın içindeki ile dışındaki alanı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlıyor. İç mekanda ayrıca çadır, kayak ve hatta kano gibi dış mekan ekipmanları için kargo alanı da bulunuyor.

    Arka koltuk sırası, bir aks üzerinde 180 derece dönebildiği ve aracın arkasına bakan rahat bir oturma alanı oluşturuyor. Otomatik uzatılabilir ve geri çekilebilir basamaklar içeren bu ayırt edici özellik, kamp yaparken, kayak için yapmak için hazırlanırken hazırlanırken ya da doğal bir manzarayı seyrederken oldukça kullanışlı olabiliyor.

    Nissan Hyper Adventure konsepti, çok çeşitli açık hava maceralarını konforlu, güvenli ve iyi bir enerji kaynağı ile desteklemek için tasarlandı. Konsept Japonya Mobilite fuarında dijital olarak görücüye çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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