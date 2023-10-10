Volkswagen batarya bileşenleri üretecek ilk fabrikasını Polonya'da kuruyor

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in yan kuruluşu PowerCo ve Belçikalı Umicore, otomobil bataryaları için malzeme üretecek ilk fabrikayı Polonya'nın Nysa şehrinde kuracak. Reuters tarafından duyurulan habere göre Polonya hükümeti projeye 350 milyon euro yatırım yapacak. Fabrikada elektrikli araç bataryalarının en değerli bileşenlerinden biri olan katot aktif malzeme (CAM) üretilecek.

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Söz konusu tesis, 2021'in Aralık ayında PowerCo ve Umicore tarafından kurulan 2.9 milyar dolarlık bir ortak girişim şirketi olan Ionway tarafından inşa edilecek. İnşaat çalışmalarının izin süreci tamamlanır tamamlanmaz başlayacacağı belirtiliyor. 2025 yılında üretime başlaması planlanan fabrika 900 kişiye istihdam sağlayacak.

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Neden Polonya tercih edildi?

PowerCo'nun Polonya'yı seçme nedenleri arasında ülkenin stratejik konumu, vasıflı işgücü ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kolay erişim imkanı bulunması gibi avantajlar yer alıyor.

Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi ve PowerCo Denetim Kurulu Başkanı Thomas Schmall "İlk tesisimiz Power Co'nun batarya pazarında küresel bir oyuncu olmasına yardımcı olacak" dedi. PowerCo ayrıca Salzgitter (Almanya), Valencia (İspanya) ve St. Thomas'ta (Kanada) olmak üzere üç batarya üretim tesisi daha inşa etmeyi planlıyor.

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Volkswagen batarya bileşenleri üretimi için Polonya'yı seçti