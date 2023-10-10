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    Volkswagen batarya bileşenleri üretecek ilk fabrikasını Polonya'da kuruyor

    Volkswagen AG'nin iştiraki PowerCo ve Belçikalı madencilik firması Umicore, elektrikli araç bataryaları için bileşen üretecek ilk fabrikayı Polonya'da kuracak. İşte bu ülkenin tercih edilme nedeni.
    Volkswagen batarya bileşenleri üretimi için Polonya'yı seçti Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in yan kuruluşu PowerCo ve Belçikalı Umicore, otomobil bataryaları için malzeme üretecek ilk fabrikayı Polonya'nın Nysa şehrinde kuracak. Reuters tarafından duyurulan habere göre Polonya hükümeti projeye 350 milyon euro yatırım yapacak. Fabrikada elektrikli araç bataryalarının en değerli bileşenlerinden biri olan katot aktif malzeme (CAM) üretilecek.

    Söz konusu tesis, 2021'in Aralık ayında PowerCo ve Umicore tarafından kurulan 2.9 milyar dolarlık bir ortak girişim şirketi olan Ionway tarafından inşa edilecek. İnşaat çalışmalarının izin süreci tamamlanır tamamlanmaz başlayacacağı belirtiliyor. 2025 yılında üretime başlaması planlanan fabrika 900 kişiye istihdam sağlayacak.

    Volkswagen batarya bileşenleri üretimi için Polonya'yı seçti Tam Boyutta Gör

    Neden Polonya tercih edildi?

    PowerCo'nun Polonya'yı seçme nedenleri arasında ülkenin stratejik konumu, vasıflı işgücü ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kolay erişim imkanı bulunması gibi avantajlar yer alıyor.

    Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi ve PowerCo Denetim Kurulu Başkanı Thomas Schmall "İlk tesisimiz Power Co'nun batarya pazarında küresel bir oyuncu olmasına yardımcı olacak" dedi. PowerCo ayrıca Salzgitter (Almanya), Valencia (İspanya) ve St. Thomas'ta (Kanada) olmak üzere üç batarya üretim tesisi daha inşa etmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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