Volkswagen batarya bileşenleri üretecek ilk fabrikasını Polonya'da kuruyor

Söz konusu tesis, 2021'in Aralık ayında PowerCo ve Umicore tarafından kurulan 2.9 milyar dolarlık bir ortak girişim şirketi olan Ionway tarafından inşa edilecek. İnşaat çalışmalarının izin süreci tamamlanır tamamlanmaz başlayacacağı belirtiliyor. 2025 yılında üretime başlaması planlanan fabrika 900 kişiye istihdam sağlayacak.
Neden Polonya tercih edildi?
PowerCo'nun Polonya'yı seçme nedenleri arasında ülkenin stratejik konumu, vasıflı işgücü ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kolay erişim imkanı bulunması gibi avantajlar yer alıyor.
Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi ve PowerCo Denetim Kurulu Başkanı Thomas Schmall "İlk tesisimiz Power Co'nun batarya pazarında küresel bir oyuncu olmasına yardımcı olacak" dedi. PowerCo ayrıca Salzgitter (Almanya), Valencia (İspanya) ve St. Thomas'ta (Kanada) olmak üzere üç batarya üretim tesisi daha inşa etmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.