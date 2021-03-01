Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı

    İçten yanmalı motorun bataryayı beslediği, yani menzil uzatıcı bir jeneratör olarak kullanıldığı e-Power sisteminin yeni nesliyle ilgili çalışmalar sürüyor. İşte detaylar:
    01 Mart 2021, 19:30 (6 gün)
    3,4b
    1
    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    Japon otomotiv devi Nissan, motor verimliliği konusunda çığır açıcı bir noktaya ulaştıklarını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, hala geliştirme aşamasında olan yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaşıldığı açıklandı.

    Tipik bir içten yanmalı motor yüzde 40 civarında termal verimliliğe sahip. Yani yakıt yakıldığında oluşan enerjinin sadece yüzde 40'ı hareket enerjisine dönüşebiliyor. Geriye kalanı ise CO2 emisyonu gibi atıklara dönüşüyor. Nissan, imkansız gibi görülen fakat testlerde elde ettikleri yüzde 50 termal verimlilik sayesinde emisyonları azaltıp yakıt tüketimini de yüzde 25 oranında düşürebileceklerinin altını çiziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Burada Nissan'ın e-Power sisteminin geleneksel motorlardan farkı öne çıkıyor. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar, motordan çok çeşitli hızlar ve yükler altında güç ve performans talep ediyor. Bu da motorun sürekli optimum verimlilikte çalışmasını engelliyor. e-Power'daki içten yanmalı motor ise doğrudan araca güç vermek yerine elektrik motorlarını besleyen bataryanın doldurulması için jeneratör görevi görüyor. Bu da motorun her zaman en verimli aralığında çalışmasını sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı"

    Bir diğer nokta ise Nissan'ın yüzde 50 termal verimlilik hedefine ulaşmak için geliştirdiği 'STARC' konsepti. Söz konusu konsept, silindir içi gaz akışını - silindire çekilen hava-yakıt karışımının akışı - ve ateşlemeyi güçlendirip, yüksek sıkıştırma oranında daha seyreltilmiş bir hava-yakıt karışımını güvenilir bir şekilde yakarak termal verimliliğin iyileştirilmesini sağlıyor. Geleneksel içten yanmalı motorlarda ise farklı sürüş koşullarına cevap verebilmek adına hava-yakıt karışımının seyreltme seviyesinin kontrol edilmesinde bazı kısıtlamalar bulunuyor.

    Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Nissan elektrikli araçlar mühendislik birimi kıdemli başkan yardımcısı Toshihiro Hirai, "İçten yanmalı motorlarda termal verimliliği yüzde 30'dan 40'a çıkarmak 50 yıl sürdü. Fakat e-Power ile sadece birkaç yılda yüzde 50'ye yükseltebiliriz." şeklinde konuştu. Yeni nesil e-Power sistemi şu an geliştirme aşamasında ve ne zaman hazır olacağı henüz açıklanmadı.



    https://global.nissannews.com/en/releases/210226-01-e
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    3 farklı boyda elektrikli traktör geliyor: Büyük versiyon Haziran'da seri üretime hazır
    57 dk.
    Opel'den Mart fırsatları: 6 ay ödeme erteleme imkanı ve daha fazlası
    1 sa.
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    kizashi (vedat bora) 3 gün ( Mesaj Silindi )

    Jetin arkasında sıcak hava olmasa iyide , Antalya sıcağında şiş kebap oluruz :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 4 gün ( Mesaj Silindi )
    tam elektrik işinde çuvalladılar içten yanmalıdan yürüyolar şimdi yazık.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 4 gün ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    Neden çuvallamışlar? Leaf 2019’a kadar totalde en çok satan elektrikli araçtı dünya çapında. Bu mu çuvallama?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A AO (A O) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık cok gec. Enerji uretmek için ışığın kullanılması adına deli geliştirmeler yapılıyor. Işığın enerjiye çevrilebilmesi geleceğin yatırımı çünkü doğada en çok ve masrafsız olan şey ışık. Gece bile ortamda belli bir miktarda ışık var. Bunun için bitkilerin ışığı kullanması yöntemi gibi şeyler üzerine çılgın arge ler yapılıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    2 26_bbz_26 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    mevcut krank biyel kolu tasarimi ile cok zor verimli bir motor yapmak.patlama ust olu nokta yakininda krank 7 derecede iken oluyor.90 da patlama yapan bi tasarim cok az yakardi ve tork simdikinin 10 katina yakin olurdu. enerjinin cok cok buyuk kismi krank yataklarina gidiyor mevcut tasarimda.

    elektrik motorlari bu kayip olmadigi direk donme hareketi olusturduklari ve yanma kaynakli isi olmadigi.icin verimliler. egzoz cikisi 700 santigrad derece. radyatorden 100 km de havaya basilan enerji 50 kw civarinda ve bu 5 lt benzin demek...

    birgun radyatore ihtiyac duymayan bir benzinli motor yaparlarsa muht 100 km de 2 lt benzin yakacak.cunki std bir otomobil 100 km gitmek icin 10kw ihtiyac duyuyor ve bu aslinda 1lt benzinde mevcut.gerisi kayip
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wehrmacht (- -) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu açıklamaya göre Tofaş motoru da bu tarife göre en verimli devirde jeneratör olarak çalışıyor olsa verimliliği artar bence skyactive hala üstün bir motor.

    Bunun dışında jeneratör olarak neden jet kullanılmıyor sabit devirde daha verimlisi yokki.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -ForeverY- (Ferhat yıldız) 3 gün ( Mesaj Silindi ) wehrmacht
    Jetin gürültüsünü çekebilecekmisin?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu elektrik destekli motorlar tamamen avrupa emisyon standartlarını karşılamak için yoksa bi faydası yok boşa ağırlık almam asla normali varsa normalini alırım arabadan çıkan minnacık gazmı kirletiyor dünyayı koca koca dev firmalar mı arabadan çıkan gaza kadar o kadr yer var ki bi zevkimiz vardı ratata onuda elimizden alcaklar yakında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fatsa52 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İçten yanmali motorlarda yakilan yakitin 1/3 ü hareket enerjisine donusurken 2/3 ünun cok buyuk bir kismi ısı olarak disari atiliyor. Baska bir degisle kullandigimiz araclar tam verimle calissaydi ayni yakitla 3 kat daha fazla km yapilabilirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    2 26_bbz_26 4 gün ( Mesaj Silindi ) fatsa52
    kayip 1/3 ten de fazla

    teker yuzeyine (aks koluna)ulasan enerji pistonda olusan isi+mekanik enerjinin %7 si oldugunu okumustum bir aralar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel hoş ancak hem elektrik motoru hem batarya hem de normal bir araba olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TIGERSHARK 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel gelişme lakin içten yanmalı motorların sonunun geldiğini düşünenlerdenim. Nissan buna yatırım yapmaktan ziyade hidrojen yakıtlı araçlara yatırım yapsa daha faydalı olabilir diye düşünüyorum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 6 gün ( Mesaj Silindi )
    %40 verimlilik mi en iyi dizel motor (arabalardaki) %30-35 verimliliğe sahip gemi ve tır motorları %40-%50 verimliliğe sahip. Batarya fiyatları düşünce böyle boş işlerle maliyet arttırmayacaklar en azından...
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D deserthawk 6 gün ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Şu anda bildiğim kadarıyla ulaşılabilir seçenekte en iyi verim yeni Corolla'da ki %45 diyor. Fakat bu araba ekonomik demek değil, çünkü 1.5 corolla şehiriçinde -30 km/h altı ortalamada yani dur kalklı- en iyi ihtimalle 8.5 lt/100 km yakar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    giyotinberq +26 Turkforce +24 Feyzuli +23 Clusive +22 kaand12@ +22 canguler917 +20 cocainbar +19 tarlabasi +17 b0Ni +17 smalsrol +16
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BlackLead 4. kez +334 2 nty35 ilk kez +272 3 hakaniko ilk kez +227
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3442 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nissan, termal verimlilik ve
    2 etiket daha nissan e-power Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,7b
    Twitter Profili99,1b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı316b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak 6 gün 144 TL değerindeki Ratchet & Clank tüm PS4 kullanıcılarına ücretsiz oldu 6 gün Yeni Need For Speed ertelendi: Criterion'un güçleri Battlefield 6'ya aktarılıyor 6 gün Netflix'in yeni süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı yayınlandı 6 gün Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı 6 gün Amazon'un çizgi roman uyarlaması süper kahraman dizisi Invincible'dan sahne paylaşıldı 6 gün Braun markası 100 yılı geride bıraktı 6 gün 2020'nin en iyi oyunlarından Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti 6 gün Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor 6 gün Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi 6 gün 7 yılın ardından ekranlara dönen Dexter'dan ilk görsel paylaşıldı 6 gün Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber 6 gün AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir 6 gün Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor 6 gün Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak? 6 gün OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu 6 gün Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu 6 gün Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı 6 gün The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor 6 gün Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“ 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı Sonraki Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor 6 gün iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında 6 gün Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı 6 gün Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı 6 gün iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir 6 gün 21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var! 6 gün Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk 6 gün Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek 1 hf. Google, Red Dead Redemption 2 gibi oyunları Stadia'ya getirebilmek için 10 milyonlarca dolar harcamış 1 hf. Akıllı telefon pazarı yonga sıkıntısından etkileniyor 1 hf. Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda 1 hf. Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı 1 hf. Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor 1 hf. Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor 1 hf. Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı 1 hf. 78. Altın Küre kazananları belli oldu 1 hf. Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak 1 hf. Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir? 1 hf. 2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den resmi bir klip yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız