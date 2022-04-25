Sıfır otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 25 artış beklentisi

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Otomotiv dünyasında krizler bitmek bilmiyor. Hal böyle olunca, zaten çok yüksek olan sıfır otomobil fiyatlarının daha da artması gündemde. Gelen bilgiye göre mayıs-haziran aylarından itibaren ciddi zamlar göreceğiz. Peki araba fiyatları ne kadar artacak?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bozkurt, yaptığı açıklamada “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız” dedi.

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Bozkurt, son yıllarda Türkiye’de otomobil fiyatlarının önemli oranda artmasının satışlara da olumsuz yansıdığına vurgu yaparak, “Çip krizi hiç gündemde olmasaydı ve dilediğimiz kadar araç tedarik edebilseydik bile bu fiyatlar, döviz kurunun seviyesi ve mevcut kredi imkanları ile en fazla geçen yılı yakalardık” dedi. 2021’de Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları yaklaşık 737 bin adet olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 500 bin civarında kalabileceği düşünülüyor.

Paladyum krizi üretim maliyetini 200 dolar artırdı

Konuyu gündeme getiren bir başka isim de Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan oldu. Gülan, sene sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Bu sefer bizden kaynaklanmayan, sadece dışarıdaki sorunlar nedeniyle yüzde 25'e yakın zam beklentisi oluştuğunu belirten Gülan, Rusya-Ukrayna savaşının gelecek bu zamlarda büyük etkisi olduğunu vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enfl asyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yılsonuna kadar otomobillerin Türkiye’ye yüzde 25 zamlı gelecek"

Üstelik Gülan'ın belirttiği oran sadece otomobillerin fabrikadan çıkış maliyetindeki artış. Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oran daha da artabilir.

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Otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 25 artış beklentisi