Nissan, yeni sportif elektrikli otomobil konseptini tanıttı

Nissan Design Europe’un (NDE) Londra’daki 20. yıldönümünü kutlamak üzere Nissan Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Makoto Uchida, Nissan Concept 20-23 adlı yepyeni sportif şehirli elektrikli konsept otomobili tanıtmak üzere NDE’yi ziyaret etti.

Concept 20-23 ismi, NDE’nin Londra’nın kalbindeki 20 yıllık konumunun yanı sıra şirketin geleneksel 2 (ni) 3 (san) numarasını ve içinde bulunduğumuz yılı yansıtıyor. Ayrıca hatchback ve şehir otomobilleri dünyasına göz alıcı bir eğlence getirme yönündeki uzun bir Nissan geleneğini de sürdürüyor. Nissan’ın Be-1, Pao, Figaro ve S-Cargo gibi Pike otomobillerinin mirasına sahip olan Concept 20-23, bu küçük otomobil geleneğine bir 21. Yüzyıl dokunuşu getiriyor.

Londra’daki tanıtımında Concept 20-23 hakkında konuşan Nissan’ın küresel tasarımdan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alfonso Albaisa şunları söyledi:

“NDE’deki genç ekibe basit bir görev verildi: Londra’da her gün kullanmak isteyeceğiniz eğlenceli bir elektrikli şehir otomobili tasarlamak. Tasarlanan 20-23 Concept, online yarış dünyasından güçlü bir şekilde etkilenen kompakt bir hatchback. Modern şehir yaşamı, online oyun ve sıfır emisyonlu mobilite dünyalarının nasıl kesiştiğine dair anlattığı hikayeyi çok seviyorum.”

Bu küçük otomobil eğlencesinin modern yorumu, hem online yarış dünyasını hem de Nissan’ın Formula E varlığını yansıtıyor. Concept 20-23’ün temel 3 kapılı hatchback gövde tarzı, hava akışını otomobilin önünden uzağa, frenleri soğutmak için deliklerden geçiren ve ön tekerleklerin hemen arkasındaki havalandırma deliklerinden dışarı yönlendiren derin eteklerle ön ve arkada aşırı aerodinamik eklentilere sahip.

Çinli Voyah ve Tencent, stratejik iş birliği anlaşması imzaladı 1 gün önce eklendi

Otomobilin burnu, kaputun tepesine kadar açı yapan ve ön tarafa beklenmedik derecede temiz bir yüzey kazandıran düz bir düzlemden oluşuyor. İnce bir üst ve alt yarıdan oluşan ayırt edici görünümleriyle ön farların konumlandırılarak daire şeklinde tasarlanan burun, LED teknolojisi sayesinde keskin bir ışınla geliştirildi. Otomobilin dönüş sinyali de aynı yarım daire LED ünitesinin bir parçası olarak tasarlandı. Otomobilin burun tasarımı, Concept 20-23’ün ön kısmına, hava akışını yöneten karmaşık şekiller arasında samimi bir görünüm kazandırıyor.

Yandan bakıldığında otomobilin kaslı görünümü, düşük profilli lastiklere sahip büyük jantları örten genişletilmiş tekerlek kemerlerinden geliyor. Ön ve arka tekerlek kemerlerinin üst tarafında, tekerlek yuvasında hava direnci yaratabilecek basıncı azaltmak için havalandırmalı panjurlar kullanıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Nissan, yeni sportif elektrikli otomobil konseptini tanıttı