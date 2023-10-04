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    Nissan, elektrikli Hyper Urban Crossover konseptini tanıttı

    Nissan, bu ayın sonlarında düzenlenecek Japonya Otomobil Fuarı öncesinde bir dizi elektrikli konsept araç tanıtıyor. Bunlardan ilki dijital olarak tanıtılan Nissan Hyper Urban konsepti olacak.
    Nissan, elektrikli Hyper Urban Crossover konseptini tanıttı
    Dijital ortamda 25 Ekim’deki basın gününe kadar devam edecek olan araç tanıtım dizisi, heyecan etkisini arttırmak üzere ‘Hyper’ kelimesini içeriyor. Tanıtımlar kapsamında 10, 17 ve 19 Ekim tarihlerinde duyurular yapılacak. Her konsept sembolik bir karakterle temsil ediliyor ve benzersiz yaşam tarzlarına ve farklı gereksinimlere değer katan, kişiye özel tasarlanmış özelliklere sahip. Konseptler, müşterilerin tarz veya eğlenceden ödün vermeden gezegen üzerinde olumlu bir etki yaratmasına yardımcı oluyor.

    Nissan Hyper Urban, tasarım ve tarzıyla, çevresel sürdürülebilirliğe öncelik veren şehir ve banliyöde yaşayan kullanıcıların gelişmiş zevklerini mükemmel bir şekilde karşılıyor. Şık ve modern bir tasarımla dikkatleri üzerine toplayan Crossover, kullanıcıların seçkin zevklerini ifade ederken, aynı zamanda cesur bir ifade ortaya koyarak kullanıcının çevresiyle uyum sağlıyor.

    Nissan Hyper Urban aynı zamanda eve güç sağlayan etkileyici V2H (araçtan eve) işleviyle EV ekosistemiyle tamamen iç içe olacak ve bu da önemli miktarda enerji maliyeti tasarrufu sağlayarak elektrik şebekesindeki yükü azaltacak. V2G (araçtan şebekeye) özelliği sayesinde, araç sahipleri, toplulukları desteklemek ve bu süreçte para kazanmak için fazla enerjiyi şebekeye aktarabilecek. Akıllı Şarj Yönetim Sistemi, araçları otonom bir şekilde şarj edebilen, binalara enerji aktaran ve enerjinin verimli bir şekilde yönetimini sağlayan yapay zeka özelliğine sahip.

    Nissan, elektrikli Hyper Urban Crossover konseptini tanıttı
    Konsept aynı zamanda sürdürülebilirliği araç ömrüne de uyguluyor. Bu da onu sahip oldukları her şeyin değerini uzun vadede de bilen insanlar için ideal kılıyor. Donanım güncellemeleri ve düzenli yazılım güncellemeleri, uzun yıllar boyunca yeni bir sahiplik deneyimini beraberinde getiriyor. Örneğin iç mekan, kullanıcı arayüzündeki en güncel teknolojileri ve trendleri yansıtan yeni bir gösterge paneli grafiği ile güncellenebiliyor.

    Araç, Nissan’ın elektrikli ürünlerinin gelecekteki tasarımını ve teknolojik yeteneklerini temsil ediyor. Gövdenin limon sarısı rengi, ışığın vurduğu açıya bağlı olarak kromatik bir şekilde değiştiriyor. Araç böylece bulunduğu ortamda bir hayli dikkat çekerken, aynı zamanda çevreye de uyum sağlıyor. Ön ve arka kanat tipi kapılar ferahlık ve özgünlük duygusu sağlarken, sportif siluet daha fazla verimlilik için aerodinamik mükemmellik sağlıyor. Geniş lastikler sportif görünümü tamamlarken, aynı zamanda şehir estetiğiyle üstün dinamikleri çağrıştırıyor.

    İç mekan kentsel yaşam alanlarıyla uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Sürekli değişen üçgenlerden ilham alan gösterge paneli ve ekran kullanıcının ruh haline göre özelleştirilebiliyor. Ayrıca ön koltuklar ve arka koltuklar katlanabiliyor. Böylece kanepeye benzer özel bir dinlenme alanı yaratılabiliyor. Nissan Hyper Urban, günlük hayatın koşuşturmacasından uzaklaşma noktasında dinlenme ve kullanışlılığı kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Kullanıcı herhangi bir yere park ederek aracın iç mekanını rahatlamak ve gevşemek için kullanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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